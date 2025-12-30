Gada izskaņā 30. decembrī, Dzintaru koncertzāles organizētajā "Ziemassvētku festivālā" pianists Andrejs Osokins aicinās uz koncertu, kurā skanēs trīs klaviermūzikas dižgaru – Bēthovena, Baha un Šopēna – mūzika. 

Koncerts iecerēts kā veltījums mūžīgām vērtībām, kas sevišķi aktuālas kļūst gadu mijas priekšvakarā – brīdī, kad noslēdzas viens posms un tiek meklēta gaisma, līdzsvars un iekšējais spēks nākamajam.

"Latvijas Avīze" pianistu un daudzu labdarības projektu vadītāju Andreju Osokinu sarunai satiku īsi pirms Ziemassvētkiem: "Ticu savam darbam un ticu, ka koncerti un labdarība ir vajadzīgi. Uz šādiem lieliem darbiem ārkārtīgi iedvesmo mani klausītāji un apkārtējie. Ja tu tici tam, ko dari, ja liekas, ka tas ir jēgpilni un tam ir svarīga nozīme, tad atrodas arī spēks."

Kāpēc koncertam izvēlējāties tieši Bēthovena, Baha un Šopēna skaņdarbus?

A. Osokins: Vēlējos izveidot koncertprogrammu, kas būtu piemērota Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšanas laikam – lai klausoties varam garīgi atskatīties un padomāt par to, kas pagājušajā gadā noticis, kādi bijuši mirkļi, par kuriem varam būt pateicīgi. Tāda ir Johana Sebastiāna Baha mūzika. Savukārt mūsu laiku, kad viss notiekošais ir tik brāzmains, haotisks un emocionāls, dažreiz arī drūms, manuprāt, vislabāk skaņās ataino Bēthovena mūzika, tā dod arī gara spēku. Un tad nāks Frederiks Šopēns – kā tāds gaišais sapnis, maiga cerība, lai nākamais gads atnestu kaut ko gaišu, priecīgu un mīlestības pilnu, laiku, kad mēs atkal varēsim sapņot par kādām ļoti skaistām lietām. Mūzika var ļoti spēcīgi iedvesmot, un šajā laikā tas ir ārkārtīgi vajadzīgs, jo, no vienas puses, naktis ir ļoti garas, bet dienas – pavisam īsas, un tāpēc dažreiz jūtamies diezgan drūmā garastāvoklī. Tomēr, no otras puses, jaunais gads dod arī atskata punktu kādiem jauniem plāniem, un iedvesma ir ārkārtīgi svarīga. Un, protams, Baha mūzika var izcili mierināt un cilvēkā atgriezt dvēseles harmoniju. Kad kādam klājas grūti, allaž iesaku paklausīties Bahu vai Mocartu, bet Bēthovens runā par lieliem notikumiem, lielām kaislībām un lielām filozofiskām idejām.

