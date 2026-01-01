78 gadu vecumā mūžībā aizgājis komponists Boriss Rezņiks, atsaucoties uz tuviniekiem informē Latvijas Radio 2.
Viņš sacerējis vairāk nekā 100 dziesmu, tostarp tādas kā "Pasaule, pasaulīt", "Tu smējies sapnī" un "Es neesmu Džeina Fonda", kā arī bijis ansambļa "Eolika" dibinātājs un ilggadējs vadītājs.
"Eoliku" Rezņiks kopā ar domubiedriem no Emīla Dārziņa mūzikas skolas izveidoja jau 1966. gadā. Toreiz ansamblis vēl nesa nosaukumu "Varavīksne".
Interese par populāro mūziku Borisu pavadīja arī studiju laikā Jāzepa Vītola Valsts konservatorijā, kuru viņš absolvēja 1970. gadā, iegūstot kordiriģenta diplomu.
