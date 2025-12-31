Vecgada izskaņā TV ekrānos gaidāmi krāšņi raidījumi un koncerti. Ar vieglu un pacilātu noskaņojumu šogad LTV Vecgada šovu vadīs ar jokiem piesātinātās balss īpašnieks, kuru noteikti var atpazīt jebkurš radio SWH klausītājs. "BB brokastis", "Pārdziedi mani!", "Labvēlīgais tips" – visos šajos projektos klātesošs ir Andris Freidenfelds jeb Fredis. Sarunā par raidījumu "Pārdziedi mani!", tautas humoru, dziedātājiem, Saulkrastiem, koncertiem un aizvadīto gadu. 

Tu esi viens no šova "Pārdziedi mani!" ekspertiem. Esi bijis abās sezonās, tāpēc gribu jautāt, kā atšķiras pirmā sezona no otrās?

Andris Freidenfelds: Tādu lielu starpību starp sezonām nemanu. Abās sezonās ir bijis spēcīgs dalībnieku sastāvs. Visi strādā ar baigo atdevi un pārsteidz gan mūs, gan skatītājus. Domāju, ka krasas atšķirības nav. Teiktu, ka gan opera, gan hiphops ir bijuši pārsteigumiem bagātākie un grūtākie izaicinājumi. Šos žanrus mēs kā eksperti ļoti gaidām, jo mums ir interesanti, piemēram, kā Artūrs Uškāns repos vai Rolands Če dziedās operu. Katrai sezonai arī raksturīgs tas, ka raidījuma gaitā ļoti lēnām izvirzās savi līderi, taču ne vienmēr sakrīt ekspertu un balsotāju vērtējums. Iepriekšējā sezonā arī bija līdzīgi. Teiktu, ka man patīk abas sezonas vienlīdzīgi.

Kas tevi spēj pārsteigt? Tas, ka galīgi no dalībnieka kaut ko tādu nebiji gaidījis, bet sanāca pavisam labi?

Mēs ar Mariju Naumovu jau otro gadu čīkstam producentiem par to, ka būtu nepieciešams iekļaut šovā džeza žanru. Tad būtu pārsteigums pilnībā visiem, jo starp dalībniekiem nav neviena īsta džezista. Ir opernieki, rokeri, reperi, folkloristi, bet nav džezistu. Man liekas, tad no visiem varētu gaidīt kaut kādus pārsteigumus vai tādu mīļu izgāšanos, bet nu būtu jautri vismaz.

