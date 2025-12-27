SIA "Izdevniecība "Rīgas viļņi"" ("Rīgas viļņi") aicina kompetentajām iestādēm izvērtēt iespējamu negodīgu komercpraksi un negodīgu konkurenci, izdodot žurnālu "Jauns & Privāts", norādīja izdevniecības pārstāve Laura Rošāne.
Izdevniecība izdod izklaides žurnālu "Kas jauns".
Rošāne skaidroja, ka "Rīgas viļņi" aicina Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Patentu valdi un Konkurences padomi izvērtēt situāciju un sniegt atbildi.
"Medijiem ir būtiska loma sabiedrības informēšanā, un tajos nav pieļaujama sabiedrības maldināšana un nozares tirgus kropļošana,"
pauda Rošāne.
Savukārt izdevniecības "Žurnāls Santa", kas izdod izklaides žurnālu "Privātā dzīve", direktors Konstantīns Kuzikovs nekomentēja jaunā žurnāla nosaukumu.
Jau vēstīts, ka Latvijas preses tirgū sācis iznākt jauns drukātais izklaides žurnāls "Jauns & Privāts", aģentūrai LETA pavēstīja žurnāla izdevēji.
Līdztekus drukātajam žurnālam "Jauns & Privāts" attīstās arī kā izklaides kanāls latviešu valodā, kurā tiek veidots oriģināls video un audio saturs. Šis saturs tiek publicēts "Jauns & Privāts" kanālos "YouTube", "Facebook", "TikTok" un "Instagram" platformās, un tas nav pozicionēts kā atsevišķs medijs, bet kā drukātā izdevuma un zīmola paplašinājums digitālajā vidē.
Projekta mērķis ir veidot vienotu informatīvi izklaidējošu vidi, kurā drukātais saturs un digitālās platformas pastāv līdzās un viena otru savstarpēji papildina. Viena no pirmajām digitālajiem izpausmēm ir sarunu šovs "Trakas lietas", ko šobrīd vada Intars Busulis un Toms Barons-Lūķis.
Projektu īsteno SIA "Bonus Media". Tās līdzīpašnieks ir kādreizējais "Izdevniecības "Rīgas viļņi"" galvenais redaktors Ainis Saulītis. Viņš norāda, ka aplēses liecina, ka Latvijas iedzīvotāji par drukātās preses iegādi katru gadu samaksā apmēram 20 miljonus eiro.
Viņaprāt, tā Latvijas tirgum ir laba summa, kas salīdzināma, piemēram, ar ienākumu gūšanas iespējām interneta portālu segmentā, kur galvenais ieņēmumu veids ir reklāmu pārdošana.
"Tas skaidri pierāda, ka drukātās preses tirgus, pateicoties iedzīvotāju interesei, joprojām ir dzīvs un aktīvs. Pretēji daudzu apgalvojumiem tajā mēs skaidri saskatām savu biznesa potenciālu," uzsver Saulītis.
Projekta radošās komandas vadībā darbosies Saulītis un Barons-Lūķis.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Bonus Media" reģistrēta 2025. gada septembrī, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmuma lielākā īpašniece un vienīgā valdes locekle ir Irina Hļebņikova, kurai pieder 70% "Bonus Media" kapitāldaļu. Vēl pa 15% pieder Saulītim un Tatjanai Dimantei. Uzņēmuma juridiskā adrese ir reģistrētā kādā dauddzīvokļu namā Ķengaragā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu