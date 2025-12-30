Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, veicot satiksmes uzraudzību Bauskas novadā, konstatējušas īpaši rupju ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu — kāda "BMW" markas automašīna pa autoceļu A7 traucās ar ievērojami pārsniegtu ātrumu, informē Valsts policija.
Šā gada 26. decembrī ap pulksten 2.35 policisti pamanīja transportlīdzekli, kas posmā, kur maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, pārvietojās ar 167 km/h, pārsniedzot atļauto ātrumu par 77 km/h.
Turpinot kustību un iebraucot apdzīvotā vietā, kur atļautais ātrums ir 50 km/h, automašīnas ātrums samazinājās vien līdz 124 km/h,
kas nozīmē atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu par 74 km/h.
Valsts policijas amatpersonas sekoja transportlīdzeklim un aicināja vadītāju to apturēt. Pārbaudot vadītājas identitāti, noskaidrots, ka pie stūres atradusies 1989. gadā dzimusi sieviete, kurai nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu Valsts policijā uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi — viens par ātruma pārsniegšanu ārpus apdzīvotas vietas, otrs par to pašu pārkāpumu apdzīvotā vietā. Tāpat uzsākts administratīvā pārkāpuma process par transportlīdzekļa vadīšanu bez vadītāja apliecības.
Kopumā automašīnas vadītājai piemērots naudas sods 3280 eiro apmērā.
Valsts policija aicina autovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un būt atbildīgiem, neapdraudot savu un citu satiksmes dalībnieku drošību.
