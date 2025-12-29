Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) tirdzniecības centros atklājis Alkoholisko dzērienu aprites likuma pārkāpumus. Pārbaudēs konstatēts, ka atsevišķās vietās izvietoti Ziemassvētku dekori — egļu formas stendi, kas veidoti no tukšām alkoholiskā dzēriena "Jameson" pudelēm, informē PTAC.
Vienlaikus PTAC norāda, ka mazumtirdzniecības ķēdēs paralēli šādiem dekoriem piedāvātas arī atlaides konkrētā zīmola alkoholiskajiem dzērieniem. Šāda prakse, pēc centra vērtējuma, rosina patērētājus iegādāties alkoholu un ir pretrunā normatīvajiem aktiem.
PTAC uzsver, ka
Ziemassvētku tematiskie stendi no tukšām "Jameson" pudelēm, īpaši kontekstā ar cenu akcijām, faktiski kalpo konkrēta produkta tirdzniecības veicināšanai.
Tas ir uzskatāms par Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktā aizlieguma pārkāpumu.
Centrs aicina tirdzniecības centrus un mazumtirdzniecības tīklus nekavējoties novērst konstatētos pārkāpumus un turpmāk atturēties no šāda veida dekoru izvietošanas tirdzniecības telpās.
PTAC atgādina, ka likums aizliedz alkoholisko dzērienu cenu un atlaižu reklāmu gan fiziskajās tirdzniecības vietās, gan tīmekļvietnēs un mobilajās lietotnēs, kur tiek tirgots alkohols, tostarp distances līgumu ietvaros. Tāpat aizliegti arī jebkādi alkoholisko dzērienu tirdzniecību veicinoši pasākumi.
Aizliegums attiecas gan uz tiešām, gan netiešām norādēm par alkohola izdevīgumu, kā arī uz aktivitātēm, kas veicina patēriņu, spontānus pirkumus, jaunu produktu izmēģināšanu vai lielāku alkohola daudzumu iegādi.
Par reklāmas prasību neievērošanu PTAC ir tiesīgs piemērot sodu līdz 14 000 eiro, savukārt par Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteikto tirdzniecības veicināšanas aizliegumu pārkāpšanu — līdz 30 000 eiro.
