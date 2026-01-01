Ukrainas pusē karojošā Krievu brīvprātīgo korpusa (RDK) komandieris Deniss Kapustins ir dzīvs, ceturtdien paziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR), norādot, ka tai izdevies sekmīgi maldināt Krievijas specdienestus, kuri esot plānojuši nogalināt Kapustinu.
HUR veiktajā "sarežģītajā speciālajā operācijā, kas ilga vairāk nekā mēnesi, tika izglābta RDK komandiera Denisa Kapustina dzīvība (..) un noskaidrots personu loks - nozieguma pasūtītāji Krievijas specdienestos un izpildītāji", teikts HUR paziņojumā.
HUR publiskojusi arī videoierakstu, kurā redzams Kapustins.
Jau vēstīts, ka RDK 27. decembrī paziņoja, ka Kapustins kritis "frontes Zaporižjas virzienā kaujas uzdevuma izpildes laikā".
Kapustinam Krievijā divas reizes aizmuguriski piespriests mūža ieslodzījums.
Ukrainas pusē karo divi Krievijas pilsoņu brīvprātīgie militārie formējumi - RDK un leģions "Krievijas brīvība".
Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 205 droniem
Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 205 trieciendroniem un droniem imitatoriem, ceturtdien paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.
176 droni notriekti vai neitralizēti ar radioelektroniskiem līdzekļiem.
Reģistrēti 24 trieciendronu trāpījumi 15 vietās.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
