Šveices Alpu kūrortā Kranmontanā naktī uz ceturtdienu Jaungada svinību laikā izcēlies ugunsgrēks bārā, kurā gājuši bojā aptuveni 40 un ievainoti apmēram 115 cilvēku, pavēstīja policija.
(Papildināta ar informāciju par bojāgājušo un ievainoto skaitu.)
Iepriekš policija paziņoja, ka gājuši bojā vairāki desmiti un ievainoti aptuveni 100 cilvēku, kā arī norādīja, nav skaidrības par precīzāku skaitu, piebilstot, ka notiek bojāgājušo identificēšana.
Daudzi ievainotie ir smagā stāvoklī.
Ugunsgrēks izcēlies ap pulksten 1.30 (2.30 pēc Latvijas laika) bārā "Le Constellation".
Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu ugunsgrēka cēloni, norādīja policija, piebilstot, ka nekas neliecina par to, ka būtu noticis uzbrukums.
Divas sievietes, kas bijušas bārā, pastāstīja Francijas raidorganizācijai BFMTV, ka viņas redzējušas bārmeni, kas uz pleciem nesis bāra darbinieci, kurai rokās bijusi pudelē iesprausta degoša svece, kas aizdedzinājusi koka griestus. Liesmas izplatījušās un griesti iebrukuši.
Šveices mediji pirms tam vēstīja, ka ugunsgrēku varētu būt izraisījusi bārā notikušā koncerta laikā izmantotā pirotehnika.
Kranmontana ir starptautiski pazīstams slēpošanas kūrorts, kuru apmeklē daudzi ārzemju tūristi.
Šveices amatpersonas vēl nav informējušas par bojāgājušo un ievainoto pilsonību, bet Francijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka starp ievainotajiem ir divi Francijas pilsoņi.
