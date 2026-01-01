ASV Centrālā izlūkošanas pārvalde (CIP) secinājusi, ka, pretēji Krievijas apgalvojumiem, Ukraina nav veikusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu diktatora Vladimira Putina rezidencei Novgorodas apgabalā, vēsta ASV plašsaziņas līdzekļi.
Laikraksts "The Wall Street Journal", kā arī raidorganizācijas PBS un CNN ziņo, ka par šiem secinājumiem medijus neoficiāli informējušas ASV amatpersonas.
Sākotnēji arī ASV prezidents Donalds Tramps pēc telefonsarunas ar Putinu kritizēja Ukrainu par to, ka tā esot veikusi šādu uzbrukumu.
Savukārt Kijiva kategoriski noliedza, ka tā būtu veikusi šādu uzbrukumu.
Atsaucoties uz ASV amatpersonām, laikraksts "Wall Street Journal" ziņo, ka Ukrainas dronu uzbrukums bijis vērsts pret militāru mērķi tajā pašā reģionā, kur atrodas viena no Putina rezidencēm, bet ne netālu no šīs rezidences. To apstiprina arī CIP analīze, raksta avīze.
PBS un CNN ziņo, ka trešdien Trampu par izlūkdienestu secinājumiem informējis CIP direktors Džons Retklifs.
Pēc tikšanās ar Retklifu Tramps savā platformā "Truth Social" dalījās ar tabloīda "New York Post" komentāru, kas bija ļoti kritisks attiecībā pret Krieviju. "New York Post" rakstā Putins raksturots kā patiess šķērslis ceļā uz mieru.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 208 970
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz ceturtdienas rītam sasnieguši 1 208 970 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1060 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 488 tankus, 23 849 bruņutransportierus, 35 678 lielgabalus un mīnmetējus, 1587 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1266 zenītartilērijas iekārtas, 434 lidmašīnas, 347 helikopterus, 98 453 bezpilota lidaparātus, 4136 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 72 418 automobiļus un autocisternas, kā arī 4035 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
