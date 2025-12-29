Light sleet 1 °C
#arhitektūra #fotoreportāža #pašvaldības #railbaltica #remontdarbi #rīga #vide

Pabeigta Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūve

LASI.LV / Latvijas Mediji
2025. gada 29. decembris, 07:48
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 29. decembris, 07:48
Mūkusalas ielas promenāde pēc pārbūves.
Mūkusalas ielas promenāde pēc pārbūves.
Foto: Publicitātes/Rīgas dome

Pabeigti divus gadus ilgušie būvdarbi Mūkusalas ielas krasta promenādē, pārvēršot 2,3 km garo Daugavas krastmalu par mūsdienīgu un labiekārtotu pilsētas telpu un jaunu Rīgas vizītkarti. 22. decembrī, promenāde nodota ekspluatācijā, savukārt svinīgā atklāšana notiks 9. janvārī, kurā piedalīties tiks aicināti iedzīvotāji, informē Rīgas dome.

Mūkusalas ielas krastmalas rekonstrukcija, kas sākta 2023. gada decembrī, ir viens no lielākajiem Rīgas pašvaldības investīciju projektiem pilsētas infrastruktūras atjaunošanai, lai attīstītu Daugavas krastmalu par vizuāli pievilcīgu, modernu un drošu promenādi, kurā patīkami uzturēties gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. 

Tehniski sarežģītākais būvdarbu posms — Daugavas krastmalas nostiprināšana 

Nozīmīgākais un tehniski sarežģītākais projekta posms bija 1961. gadā izbūvētās Daugavas krastmalas stiprinājumu pārbūve, jo darbi bija jāveic gan sauszemē, gan ūdens daļā. Būvdarbu laikā nostiprināti promenādes pamati, atjaunotas hidrobūvju konstrukcijas, stiprinājumi, margas un citi elementi. Posmā starp Akmens un Dzelzceļa tiltu Daugavas krastmala pārbūvēta pilnā apmērā, izbūvējot jaunu rievsienu, kas aizsargās krastmalu no izskalojumiem. Paralēli veikta inženierkomunikāciju — ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu, lietusūdens novadīšanas sistēmu, vājstrāvas tīklu, ielu apgaismojuma — pārbūve. Viens no projekta uzdevumiem bija saglabāt pilsētas vēsturisko un unikālo arhitektūru, tāpēc promenādes izbūvē maksimāli izmantoti vēsturiskie krastmalas apdares materiāli un elementi,

tostarp atjaunotas vēsturiskās margas.

Visā promenādes garumā ierīkots energoefektīvs apgaismojums, padarot šo vietu pievilcīgāku un drošāku arī tumšajā diennakts laikā.

Jaunā centrālā promenādes vieta — skatu laukums Daugavā, kas simbolizē Gaismas pils atspulgu ūdenī

Starp Akmens un Dzelzceļa tiltu, iepretim Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, izbūvēts jauns, unikāls apskates objekts - 1950 m2 liels dzelzsbetona skatu laukums, ar granīta un betona plākšņu segumu. Tas veidots kā dažādu līmeņu pakāpienveida platforma ar pakāpienos iestrādātu dizaina apgaismojumu, sēdvietām un iespēju īslaicīgi pietauvoties arī kuģošanas līdzekļiem un laivām. Skatu laukuma forma ir īpaša gan izmērā, gan veidolā — tā simbolizē Gaismas pils atspulgu Daugavas ūdenī. Šāds objekts Daugavas akvatorijā izbūvēts pirmo reizi, un tā realizācijā izmantoti vairāki Rīgas pilsētvides būvniecībā līdz šim neizmantoti risinājumi.

Skatu platforma ir vairāk nekā 2000 m² liela dzelzsbetona pakāpienveida konstrukcija,

kas izbūvēta uz Daugavas gultnē iedzītiem 132 cauruļpāļiem. Šāds pāļu risinājums nodrošina konstrukcijas stabilitāti un ilgmūžību upes mainīgajos hidroloģiskajos apstākļos. Platformas pakāpienos integrēti dizaina gaismekļi, kas vienlaikus pilda gan funkcionālu, gan estētisku lomu, veidojot izgaismotu publisko telpu arī diennakts tumšajā laikā. Pakāpienveida forma ļauj platformu izmantot gan kā skatu punktu uz Daugavu, gan kā daudzfunkcionālu publisku telpu atpūtai un pasākumiem, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku pāreju starp krastmalu un ūdens telpu. No skatu laukuma paveras plaša panorāma un ainava uz Vecrīgu un nodrošinās pieeju Daugavai visa gada garumā. Vienlaicīgi, šajā ziemas sezonā pieeja Daugavai būs izņēmuma kārtā ierobežota, jo būvdarbu noslēguma procesā ir konstatēta nepieciešamība izbūvēt papildu pretslīdes pārklājumu. Šādu pārklājumu ir iespējams uzklāt tikai pie atbilstošiem laika apstākļiem.

Gājēju un veloinfrastruktūra ar nodrošinātām vides pieejamības prasībām

Visā promenādes garumā — no tilta pār Bieķeņgrāvi (Mūkusalas apļa) līdz Akmens tiltam — izbūvēta droša un ērta gājēju un veloinfrastruktūra, ievērojot vides pieejamības prasības. Pie Akmens tilta uzbrauktuves izbūvēta jauna betona pandusa konstrukcija ar apgaismotu tuneli, kas savieno promenādi ar tiltu un nodrošina ērtu piekļuvi gan gājējiem, gan velobraucējiem. Tunelis apstrādāts ar krāsu, kas aizsargās pret vandālismu un grafiti zīmējumiem. Zem Akmens tilta paplašināta gājēju ietve un izbūvēts apgaismojums, lai nodrošinātu drošu pārvietošanos uz promenādes otru pusi pie AB dambja.

Saglabātas arī tilta kāpnes, atjaunojot tās pakāpienus.

Gājēju ietvēm ir taktilais segums ar vadulām un taktilajām pumpām, lai cilvēki ar redzes traucējumiem varētu droši pārvietoties un šķērsot ielu. Promenādē izbūvēts jauns divvirzienu veloceļš, kas savienosies ar veloceļu "Centrs—Ziepniekkalns", kurš savukārt savienosies ar veloceļu "Rīga—Ķekava". Pie atpūtas zonām un intensīvajiem gājēju plūsmas mezgliem izvietotas velonovietnes. 

Promenādes teritorijā iestādīti 68 jauni koki un teju 1000 dažādu krūmu, kā arī uzstādīti dažādi labiekārtojuma elementi. Soliņu sēdvirsmām izmantots dabīgs materiāls — lineļļā piesūcināts koks, un visā promenādes garumā izvietotas atkritumu urnas.

Promenādes posms 140 m garumā starp Dzelzceļa tiltu un Kīleveina grāvja ieteku Daugavā saistībā ar "Rail Baltica" dzelzceļa infrastruktūras projekta risinājumiem netika realizēts un šo posmu ir plānots pārbūvēt vienlaicīgi ar divu tiltu pār Kīleveina grāvi atjaunošanu. Lai nodrošinātu vides pieejamības prasības pašlaik šajā posmā izveidots pagaidu risinājums — panduss, ko varēs izmantot gan gājēji, gan velobraucēji.  

Kuģošanas iespējas laivotājiem

Lai veicinātu kuģošanu Daugavā, promenādē izbūvētas četras īslaicīgas apstāšanās piestātnes mazizmēra ūdenstransportam (laivām). Trīs no tām ir Daugavā izvietoti peldoši pontoni, kuru augstums mainās atkarībā no ūdens līmeņa, bet ceturtā ierīkota pie galvenā skatu laukuma. Pontonu konstrukcijas izveidotas tā, lai tās izturētu gan spēcīgu vēju, ūdens līmeņa svārstības, gan ledus kustību Daugavā. Katrā piestātnē var pietauvoties mazizmēra laivas un ir nodrošināts elektrības pieslēgums. Piestātnes būs pieejamas visu gadu.

No promenādes un piestātnēm lēkt ūdenī nedrīkst,

taču drošības nolūkos visāpromenādes garumā ierīkotas 52 spilgti dzeltenas glābšanas trepes, kā arī pieejami 13 glābšanas riņķi, kas nepieciešamības gadījumā nodrošina iespēju nokļūt krastā.

Promenāde kļūs par aktīvās atpūtas vietu 

Promenādē netālu no Mūkusalas rotācijas apļa izbūvēts aktīvās atpūtas laukums skrituļslidotājiem. Pie Akmens tilta, netālu no skatu laukuma, izbūvēts jauns bērnu rotaļu laukums, bet AB dambja pusē izveidots vingrošanas laukums. Promenādē izbūvētas trīs dzeramā ūdens uzpildes stacijas. Apmeklētāju ērtībām gan pie Mūkusalas apļa, gan posmā starp Akmens un Dzelzceļa tiltu uzstādīta publiskā tualete ar pašattīrīšanās sistēmu. Visā promenādes garumā izbūvēts mūsdienīgs apgaismojums nodrošinot teritorijas pieejamību un drošību arī diennakts tumšajā laikā. 

Apmeklētājiem, kuri uz promenādi dosies ar automašīnu,

Mūkusalas ielas malā izbūvētas paralēlās stāvvietas īslaicīgai transportlīdzekļu novietošanai,

kā arī pārbūvēts stāvlaukums pie Akmeņu ielas, kurā vienlaikus varēs novietot vairāk nekā 30 automašīnas un trīs vietas paredzētas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Šobrīd tiek veikta promenādē izvietotā būvžoga demontāža un paralēli tiek veikti teritorijas uzkopšanas darbi. Atsevišķās promenādes vietas ir paredzēta papildus aprīkojuma uzstādīšana, līdz ar to dažās vietās vēl tiks saglabāts būvžogs un citi elementi.

Mūkusalas krastmalas rekonstrukcija sākta 2023. gada decembrī un ir pabeigta plānotajā termiņā. Kopējais Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšanai un saistītās infrastruktūras būvniecībai finansējums sasniedza 20,8 miljonus eiro bez PVN. 85% izmaksu finansēti ar Valsts kases aizdevumu, bet 15% ir Rīgas pašvaldības finansējums.

Mūkusalas ielas promenāde pēc pārbūves.
Atjaunotā Mūkusalas ielas promenāde
Noslēgta Mūkusalas ielas promenādes atjaunošana.
Mūkusalas ielas promenāde pēc pārbūves.
Mūkusalas ielas promenāde pēc pārbūves.
Mūkusalas ielas promenāde pēc pārbūves.
Mūkusalas ielas promenāde pēc pārbūves.
Mūkusalas ielas promenāde pēc pārbūves.
Mūkusalas ielas promenāde pēc pārbūves.
Mūkusalas ielas promenāde pēc pārbūves.
Mūkusalas ielas promenāde pēc pārbūves.
Mūkusalas ielas promenāde pēc pārbūves.
Mūkusalas ielas promenāde pēc pārbūves.
Mūkusalas ielas promenāde pēc pārbūves.
