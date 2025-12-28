Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzskata, ka valsts galvenais uzdevums šobrīd ir izdzīvot un attīstīties.
"Redziet, šis ir vēlēšanu laiks. Tas ir sācies ātrāk nekā es būtu domājis," politisko balagānu par un ap Stambulas konvenciju 360TV Ziņām komentēja prezidents. "Parasti priekšvēlēšanu aģitācija sākās aptuveni pusgadu pirms, ap martu. Un tad mēs redzam ļoti daudz priekšlikumus un piedāvājumus, kur partijas cenšas pozicionēties."
"Šobrīd tas ir sācies gadu pirms vēlēšanām. Sācies varbūt tāpēc, ka partijas saprot, ka tām iet švaki. Galvenais, lai mēs nepārvēršam šo diskusiju ārpus normāla rāmja, lai nesākam agresīvi vērsties viens pret otru personiskā līmenī un nesākam karot bezjēdzīgus kultūrkarus," norāda Rinkēvičs.
Mūsu valsts galvenais uzdevums ir izdzīvot un attīstīties, nevis risināt, kā kādreiz, viduslaikos, cik eņģeļi var nodejot uz kniepadatas galviņas.
"Es neiesaistīšos politiskajās diskusijās, komentējot katru priekšlikumu, kas parādās saeimā," norāda viņš, sakot, ka prezidentam nemaz nav tādu tiesību.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu