Pēc vairāku sūdzību saņemšanas īsā laika posmā saistībā ar pacientu nāves gadījumiem Bauskas slimnīcā, ārstniecības iestāde uz laiku atstādinājusi vienu no ārstēm un sākusi viņas darba izvērtēšanu. To apstiprināja SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekle Margarita Epermane.
Slimnīca savā "Facebook" lapā norāda, ka lēmums par atstādināšanu pieņemts, lai nodrošinātu objektīvu un vispusīgu izvērtēšanu divām pēdējā laikā saņemtajām sūdzībām. Izvērtēšanas gaitā tiks analizētas gan jaunākās, gan iepriekš saņemtās sūdzības, kas saistītas ar konkrētā darbinieka komunikāciju ar pacientiem un viņu tuviniekiem.
Slimnīca informē, ka
iepriekš ar šo darbinieci jau notikušas pārrunas un izteikts brīdinājums, aicinot uzlabot profesionālo saskarsmi.
Tā kā būtiskas izmaiņas nav sekojušas, pieņemts lēmums par atstādināšanu uz izvērtēšanas laiku.
Epermane uzsver, ka ārstniecības persona nav atlaista, bet gan uz laiku atstādināta, kamēr notiek audits. Slimnīcā izveidotās komisijas secinājumus plānots publiskot janvāra pirmajā pusē.
Ārstniecības iestādē akcentē, ka pacientu drošība, cieņpilna attieksme un kvalitatīva komunikācija ir pamatvērtības. Skaidra un profesionāla saziņa ar pacientiem un viņu tuviniekiem ir neatņemama veselības aprūpes sastāvdaļa, un slimnīca konsekventi reaģē gadījumos, kad šie principi netiek ievēroti.
Slimnīca pateicas pacientiem un viņu tuviniekiem par sniegto atgriezenisko saiti un aicina arī turpmāk dalīties pieredzē,
lai kopīgi uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Iepriekš LTV ziņoja, ka Bauskas slimnīcā saņemtas sūdzības par diviem pacientiem, kuri
sākotnēji ārstēti Bauskā, bet vēlāk smagā stāvoklī pārvesti uz Jelgavas slimnīcu, kur miruši.
