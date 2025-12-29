Pabeigta Latvijas–Krievijas robežas žoga izbūve, informē VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ). Kopumā gar Latvijas–Krievijas robežu izbūvēts aptuveni 280 kilometrus garš žogs, nodrošinot nepārtrauktu fizisku barjeru tajos posmos, kur tas bija tehniski iespējams un paredzēts.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis norādījis, ka darbs pie robežas nostiprināšanas turpinās, aprīkojot to ar viedajām tehnoloģijām. Viņš uzsver, ka
mērķis ir izveidot vienu no modernākajām robežapsardzības sistēmām uz Eiropas Savienības austrumu robežas.
Savukārt finanšu ministrs Arvils Ašeradens akcentē, ka pabeigtā žoga izbūve un sakārtotā infrastruktūra būtiski uzlabo Valsts robežsardzes spējas ikdienas darbā.
Pašlaik ekspluatācijā nodoti 72 kilometri žoga, ko izbūvējusi SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"", bet vēl 27 kilometri iesniegti nodošanai ekspluatācijā.
Vienlaikus VNĪ turpina darbu pie pārējās robežjoslas infrastruktūras sakārtošanas. Tas ietver patruļtaku izbūvi, laipas, torņus un citus inženiertehniskus risinājumus.
Šovasar VNĪ sāka noslēdzošo posmu robežapsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvē aptuveni 41 kilometra garumā tajos posmos gar Latvijas–Krievijas robežu, kur iepriekš darbi nebija veikti, tostarp sarežģītos purvainos apvidos.
Darbu ietvaros plānota
patruļtaku izbūve, tostarp pontonu patruļtakas īpaši mitros posmos pie Peiteļa ezera, torņa un pievedceļa izbūve pie Zilezera, laivu un kuteru nolaišanas vietas ierīkošana,
kā arī dzelzceļa pārbrauktuves un piebraucamā ceļa izbūve Opoļu robežapsardzības nodaļā. Projektēšanu plānots pabeigt 2026. gada pavasarī, bet būvdarbus — līdz 2026. gada nogalei, atsevišķos posmos līdz 2027. gada beigām. VNĪ norāda, ka tiek meklētas iespējas darbus pabeigt ātrāk.
VNĪ koordinē arī infrastruktūras izbūvi uz Latvijas–Baltkrievijas robežas. Tur pilna apjoma žoga izbūve gandrīz 145 kilometru garumā tika pabeigta jau 2024. gada jūlijā. Pašlaik turpinās noslēdzošie darbi Daugavas posmā, kur žogs nav paredzēts — tos plānots pabeigt līdz 2026. gada pavasarim. Jau pabeigta arī rokādes ceļu izbūve pie Riču ezera.
Paralēli fiziskajai infrastruktūrai notiek arī tehnoloģisko risinājumu ieviešana, ko nodrošina "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs". Paredzēts, ka visas Latvijas ārējās sauszemes robežas aprīkošana ar tehnoloģisko infrastruktūru tiks pabeigta līdz 2026. gada beigām.
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu