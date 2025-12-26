Nīderlandē bāzētais uzņēmums "Fokker Next Gen" (FNG), kas attīsta ar ūdeņraža dzinēju darbināma lidaparāta modeli un bija izvēlējies Liepāju kā potenciālo ražotnes vietu, ir paziņojis par juridiskās pārstāvniecības slēgšanu Latvijā.
Lēmumu uzņēmums skaidro ar savas darbības konsolidāciju un galveno aktivitāšu koncentrēšanu Nīderlandē.
"FNG Latvijas juridiskās pārstāvniecības slēgšana ir nozīmīgs signāls, bet tas nenozīmē, ka tiek pārtraukti iesāktie projekti un plāni ūdeņraža ekosistēmas izveidei Latvijā, tostarp aviācijas nozarē, kur iesaistīti VAS "Rīgas lidosta", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvijas Ūdeņraža asociācija (LŪA), Liepājas lidosta un Civilās aviācijas aģentūra," vērtē LŪA valdes priekšsēdētājs Ģirts Greiškalns, uzskatot, ka ilgtermiņā FNG noslēgtie sadarbības memorandi ar Latvijas partneriem, tostarp Liepājas Speciālo ekonomisko zonu (SEZ), Ekonomikas ministriju, Rīgas Tehnisko universitāti un "Air Baltic", var tikt aktivizēti atbilstoši tālākajiem FNG attīstības soļiem. "Liepājas SEZ attīstības plāni netika balstīti tikai uz viena starptautiskā partnera vai investora piesaistes. Liepājas SEZ turpina īstenot zaļās industriālās zonas transformāciju, attīstīt ūdeņraža ražošanas projektu, kā arī ostas un lidostas infrastruktūru. Apvienojot vairākus stratēģiski svarīgus privātos investīciju projektus, kas balstās uz zaļo enerģētiku, viedo ražošanu un inovācijām, ir izveidots Liepājas Ilgtspējīgās industrijas centrs. Līdz ar to FNG juridiskās pārstāvniecības slēgšana var, iespējams, ietekmēt laika grafiku un prasīt papildu investoru meklēšanu, taču stratēģiskie plāni un paziņotie investīciju projekti paliek spēkā," secina Ģ. Greiškalns. Jautāts, vai nav apdraudētas ūdeņraža rūpnīcas būvēšanas ieceres Liepājā, viņš vērš uzmanību faktam, ka dienā, kad tika publiskots FNG lēmums par Latvijas pārstāvniecības aizvēršanu, Norvēģijas Karalistes vēstniecībā, klātesot klimata un enerģētikas ministram, Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, Ministru prezidentes padomniekam un Liepājas pašvaldības amatpersonām, tika parakstīts ūdeņraža ražotāja un termināļa SIA "CIS Liepaja" un vēja enerģijas ražotāja SIA "Vindr Latvia" saprašanās memorands. "Līdz ar to var izdarīt secinājumus, ka darbs pie ūdeņraža ražotnes projekta Liepājā turpinās," teic LŪA vadītājs. Jau ziņots, ka "CIS Liepaja" līdz 2030. gadam Liepājas SEZ teritorijā plāno izbūvēt vienu no lielākajām zaļā ūdeņraža ražotnēm Ziemeļeiropā.
