2025. gada 27. decembrī 61 gada vecumā mūžībā devies Valdis Tēraudkalns, Latvijas Universitāte Humanitāro zinātņu fakultātes profesors, teologs un reliģijpētnieks, ievērojams akadēmiskās vides pārstāvis un domātājs, informē Latvijas Universitāte.
Profesors Latvijas Universitātes akadēmiskās saimes loceklis bija 23 gadus, ar savu intelektuālo dziļumu, akadēmisko godprātību un mierīgu autoritāti iedvesmojot kolēģus un studentus.
Viņa zinātniskais devums un personiskā stāja atstājusi paliekošu nospiedumu Latvijas teoloģijas un reliģijpētniecības laukā.
LU Humanitāro zinātņu fakultāte izsaka visdziļāko līdzjūtību profesora Valda Tēraudkalna tuviniekiem, kolēģiem un studentiem.
Profesora izvadīšana notiks 6. janvārī pulksten 12.30 no Rīgas Lutera baznīcas (Torņakalna iela 3).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu