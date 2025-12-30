Māmuļā divus Vecā gada vakarus Dižkokles meditācija sildīja skatītāju dvēseles, bet silta zāļu tēja nedaudz aukstajā vējā nosalušās rokas. Meditācija bija veltīta mieram un mīlestībai.
Kas ir tik labs tādā meditācijā, ko piedāvāja RLB "Rīgas danču" kopienas labākie koklētāji?
Visā pasaulē dažādas meditācijas tehnikas zināmas jau no senseniem laikiem gan reliģiskās sistēmās, gan medicīnā. Var teikt, ka ar vārdu "meditācija" saprotam dažādas un pat ļoti atšķirīgas garīgās prakses. Citviet Eiropā plaši izplatīta ir pat dejas meditācija, tai skaitā Marija Gabrieles Vuzīnes sakrālā deja. Tātad iespējams apmeklēt dažādas un daudzveidīgas meditācijas vai meditēt vienatnē. Tikai Latvijā un tikai Rīgas Latviešu biedrībā iespējams apcerēt izvēlētu tēmu skanot koklēm un pāri visām skan vienīgā pasaulē vislielākā kokle – Dižkokle. Lai labāk izjustu kokļu radītās vibrācijas, apmeklētāji novelk ielas apavus un atlaižas īpaši sarūpētos pufos vai pat atlaižas uz paklājiem.
Apmeklētāju domas un vērtējumi
Katram bija iespēja savus iespaidus uzrakstīt tūlīt pēc meditācijas uz īpaši sagatavotām lapiņām. Lapiņu ļoti daudz, jo arī apmeklētāju daudz. Daļu var apskatīt foto izklājlapā. Varbūt var salasīt.
Lapiņas mazas un arī atsauksmes ir izteiktas dažos sajūsmas vārdos. Daži ir garākus tekstus rakstījuši. Tā kādā lapiņā ir Daigas kundzes teksts, kurā viņa pauž savu nedaudz atšķirīgu uzskatu par meditāciju un novēl nākamajā gadā iedziļināties meditācijas jēdzienā rūpīgāk.
Ko raksta Jānis Žilde, mūziķis, kritiķis, mediju eksperts: "Kokļu meditācija - šis vārdu salikums jau vien ir apveltīts ar spēcīgu enerģiju, dziļumu, aicinājumu atgriezties pie saknēm, pie sava iekšējā garīguma.
Ja pirms dažiem gadiem līdzīgu pieredzi guvu Jāņa Lūsēna Ozolu skolā, kur komponista eksperimentālie Skaņu lauki - brīva improvizācija stundas garumā, lika aizmirsties un ļauties nebijušai pieredzei, tad kokļu skaņas, kokļu meditācija atgādināja, ka ik pa laikam ir svarīgi iegremdēties savās domās un sajūtās, lai ar tīrāku skatu raudzītos nākotnē."
Aizkustinošs ir Zuzes Krēsliņa-Sila kundzes teksts par to, ka nupat mūžībā aizgājis viņas koklētājs un "kokļu ģēnijs" Mārtiņš Aldiņš (mira 22.12.2025.) un viņa meditāciju sajutusi kā Mārtiņa dvēseles ceļu. Par koklētājiem Mārtiņu un viņa brāli Pēteri mēs Latvijā sajūsminājāmies tālajā 1988. gadā, kad Folkloras festivālā Baltica piedalījās latviešu ansamblis Kolibri no ASV.
Mārtiņu Aldiņu piemin arī komponiste Dace Aperāne, kura atsūtīja arī fotogrāfiju: "Mārtiņš Aldiņš ir pirmā persona no kreisās puses, aizmugures rindā (tā ir rinda kurā visi stāv kājās). No kr. puses ir: Mārtiņš Aldiņš, Ruta Dambe, Jānis Sils, Laila Saliņa, Juris Broks, Anita Kuprisa, Pēteris Ozols un Līga Aldiņa (Mārtiņa dzīvesbiedre).Pirmajā rindā sēž, no kreisās puses: Pēteris Aldiņš un Lalita Saliņa.
Kā radās ideja?
Stāsta koklētāja Rozīte Katrīna Ponne, "Rīgas danču" vadītāja: "Kokļu meditācijas ideja radās 2021. gada septembrī Rezidencē Kurzeme kur vadīju 2x2 Pasaules latviešu jaunatnes semināru. Semināra komandai piedāvāju kokļu meditāciju, tieši tā to arī nosaucām un kā īpašu pārsteigumu ierakstījām semināra programmā."
Rozīte turpina: "Kokļu meditācija toreiz bija stunda, kad semināra dalībnieki varēja aizvērt acis un "plūst" pa kokles stīgu skanējuma radīto skaņu upi. Jau pašā pirmajā reizē ar mani kopā koklēja mans brālis Dzintars un Madara Lisovska no "Rīgas dančiem". Meditācija izdevās lieliski un pēc tam mani urdīja izmēģināt, vai mēs varam šo kokļu sajūtu nodot meditatīvā gaisotnē arī klausītājiem, kas pie mums Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē ierastos no dažādām vidēm ar dažādiem stāstiem un mums ir tikai 88 minūtes, lai radītu miera sajūtu, ko kokles izstaro."
Vai Dižkokles meditācija sniedz cilvēkiem to, ko viņi sagaida?
Rozīte: "Kādēļ tieši kokļu meditācija? Rakstot savu maģistra darbu par koklēm un vēlāk no tā radot izstādes "Dvēseles stīgas" konceptu, ko īstenojām Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 2023. gadā, es atkal un atkal atgriezos pie domas. ka koklēm un īpaši Dižkokles zemāko stīgu vibrācijai ir spēja paņemt un noturēt mūsu uzmanību tiktāl, ka varam brīvi ļauties apcerei par sev vai mums visiem būtisko. Par mieru. Par mīlestību."
