Raidījumā "Ģimene burkā" Karalkini ir devušies romantiskā izbraukumā uz Gulbenes pili. Pastaigājoties pa vēsturisko muižas parku, pāris dalījās atmiņās par savas savienības pirmsākumiem, kas, kā izrādās, sakņojas abu kopīgajā darba vietā – policijā.
Pāvels bija parūpējies arī par neparastu cienastu – viņš pasniedza Vendijai kārbu, kurā "bulciņu" vietā patiesībā slēpās suši. Šis žests sievieti patiesi aizkustināja, jo Āzijas virtuvi viņa nebija baudījusi daudzus gadus. Maltītes laikā abi ne tikai gremdējās atmiņās par neseno vizīti Prāgā, bet arī pievērsās stāstam par to, kā viņi vispār kļuva par pāri.
Lai gan šobrīd viņi ir saskanīgs pāris, abu pirmā sastapšanās tiesībsargājošajās iestādēs 90. gadu beigās nebija nekāda romantiskā idille. Vendija atceras savu sākotnējo skepsi: "Atceries, pirmo reizi mēs ieraudzījām viens otru iecirknī, liekas, 1998. gadā. Es toreiz vēl domāju - nu, jā, visi tie kriminālpolicisti...un šitais arī - tādi iedomīgi!"
Simpātijas nebija abpusējas arī no Pāvela puses, kurš sievu sākotnēji uztvēra kā visai nepieejamu personību: "Neticēsi, bet es kaut kā arī par tevi biju līdzīgās domās. Šķiti tāda dīvaina, visu laiku tāda dusmīga, varbūt pat iedomīga..."
Pāvels neslēpj, ka, lai gan kolēģe viņam simpatizējusi, viņš strikti nodalījis privāto dzīvi no dienesta pienākumiem. Viņa vārdiem runājot: "Tās bija lietišķas darba attiecības, kurās varbūt neviens no mums negribēja pārkāpt to robežu."
Ledus sakustējās tikai pirmajā kopīgajā izbraucienā, kurā Vendija nolēma ņemt grožus savās rokās. Viņa ar smaidu atgādināja Pāvelam par mirkli, kad viņš viņu veda uz svinībām: "Atceries kā es tevi nošokēju pirmajā randiņā? Pāvels veda mani pie draudzenes uz vārda dienu. Es viņam saku: "Klausies, kamēr es esmu pie skaidra saprāta - apstādini mašīnu un noskūpsti mani!" Pāvelam acis bija lielas jo lielas. Viņš gan mazliet samulsa, bet to īpaši neizrādīja, un apstājās. Viņš neko nepateica, apstājās un viss bija perfekti!"
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu