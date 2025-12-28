Svētdienas rītā spēcīgais vējš Rīgā norāvis jumta segumu Latvijas Mākslas akadēmijas ēkai, liecina sociālajā tīklā “Threads” publicētais Armanda Būmaņa ieraksts. Aculiecinieka uzņemtajās fotogrāfijās redzams, ka notikuma vietā strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), savukārt teritorija ap ēku ir norobežota.
VUGD informē, ka glābējiem svētdien bijis ļoti daudz darba, novēršot spēcīgā vēja radītos postījumus visā Latvijā. Līdz plkst. 8 dienests bija saņēmis 193 izsaukumus, iedzīvotājiem lūdzot palīdzību vētras seku likvidēšanā.
Lielākā daļa izsaukumu saistīta ar nolauztiem kokiem, kas visbiežāk krituši uz ceļiem, bet atsevišķos gadījumos – arī uz elektropārvades līnijām. Vairākās vietās vējš bojājis ēku jumtus vai atrāvis jumta segumu.
Visvairāk izsaukumu saņemti Rīgas reģionā – 80, tostarp Rīgā – 48. Kurzemē reģistrēti 36 izsaukumi, Zemgalē – 17, Vidzemē – 11, bet Latgalē – viens.
Rīgā, Aspazijas bulvārī, Ventspilī Plosta ielā, kā arī Jūrmalā Ceriņu un Ievu ielas krustojumā vējš ēkām atrāvis daļu jumta seguma. Savukārt Jēkabpils novada Viesītē ugunsdzēsēji atbrīvoja ēkas jumtu no uz tā uzkrituša koka.
Augustā Deglava ielā un Lemešu ielā Rīgā glābēji demontēja bīstami atrautas skārda un ēku siltinājuma plāksnes. Ventspilī, Jūrmalā un Rīgā vairākās vietās no dzīvojamo māju jumtiem tika noņemtas atrautas jumta konstrukcijas, bet Aizputē – no mājas sienas atdalījušās stalažas.
Atsevišķās vietās vējš sagāzis arī infrastruktūras objektus – Mārupē uz brauktuves uzkritusi autobusa pieturas nojume, savukārt Liepājā un Rīgā koki, krītot, atspiedušies pret dzīvojamām mājām vai bojājuši automašīnas.
Lielākajā daļā gadījumu postījumus likvidēja VUGD glābēji, bet gandrīz 40 izsaukumos informācija nodota brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. Arī svētdienas rītā glābēji turpina saņemt jaunus izsaukumus.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 173 izsaukumus, tostarp deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 142 uz glābšanas darbiem un 22 izsaukumi bija maldinājumi.
Kā ziņots, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sestdien un svētdien izsludinājis oranžo brīdinājumu par stipru vēju. Aizvadītajā naktī piekrastes rajonos fiksētas īpaši spēcīgas vēja brāzmas – Liepājas ostā līdz 28,4 m/s, Ventspilī – 27,6 m/s, bet Daugavgrīvā – 25,9 m/s. Sinoptiķi prognozē, ka dienas gaitā vējš pakāpeniski pierims.
