Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien paziņojis, ka ASV-Ukrainas sarunās par Krievijas uzsāktā kara izbeigšanu tā arī nav panākta vienprātība par ilgtermiņa teritoriāliem jautājumiem un tie apspriežami augstākajā līmenī.
"Mēs nepanācām konsensu ar amerikāņu pusi par Doneckas apgabala teritoriju un Zaporižjas kodolspēkstaciju," atzina Zelenskis, piebilstot, ka Kijiva ir gatava runāt ar ASV "līderu līmenī", lai atrisinātu šos jautājumus.
Viņš pavēstīja, ka pēdējā ASV miera plāna versija, ko Vašingtona iesniegusi Maskavai, paredz frontes līnijas iesaldēšanu un sarunu uzsākšanu par demilitarizētajām zonām.
20 punktu plāns arī paredz, ka krievu ieņemto Zaporižjas atomelektrostaciju kopīgi vadīšot Ukraina, Krievija un ASV, kas Kijivai nav pieņemams.
Projekts paredz, ka Ukrainai nebūs oficiāli jāatsakās no dalības NATO.
"Tā ir NATO dalībvalstu izvēle, vai Ukrainu uzņemt, vai nē. Mūsu izvēle ir izdarīta,"
uzsvēra Zelenskis, piebilstot, ka atmesta prasība grozīt Ukrainas konstitūciju, atsakoties no mērķa pievienoties aliansei.
Ukrainas prezidents pauda cerību, ka Krievija jau trešdien sniegšot atbildi uz miera plāna pēdējo versiju, ko paredzēts papildināt ar atsevišķu divpusēju Ukrainas un ASV līgumu par drošības garantijām un kara izpostītās valsts atjaunošanu.
Saskaņā ar Zelenska izklāstu pēdējā miera plāna versija satur sekojošus punktus:
1. Tiek apstiprināta Ukrainas suverenitāte.
2. Tiek noslēgts beznosacījumu neuzbrukšanas līgums starp Krieviju un Ukrainu. Tiek izveidots monitoringa mehānisms kontaktlīnijas uzraudzībai.
3. Ukraina saņem stingras drošības garantijas.
4. Ukrainas armijas skaitliskais sastāvs miera laikā būs 800 000 vīru.
5. ASV, NATO un Eiropas Savienība (ES) sniedz Ukrainai drošības garantijas, kas līdzinās Ziemeļatlantijas līguma 5. pantam.
6. Krievija oficiāli fiksēs neagresijas politiku pret Eiropu un Ukrainu visos nepieciešamajos likumos un ratificētajos dokumentos.
7. Ukraina kļūs par ES dalībvalsti konkrēti noteiktā termiņā. Īstermiņā Kijiva saņems priviliģētu piekļuvi ES tirgum.
8. Ukraina saņems globālu attīstības paketi, kas tiks definēta atsevišķā līgumā.
9. Tiks izveidoti vairāki fondi Ukrainas ekonomikas atjaunošanai.
10. Pēc miera līguma noslēgšanas paātrinātā tempā tiks slēgts Ukrainas un ASV līgums par brīvo tirdzniecību.
11. Ukraina apņemas saglabāt no kodolieročiem brīvas valsts statusu.
12. Zaporižjas kodolspēkstaciju kopīgi vadīs Ukraina, ASV un Krievija.
13. Gan Krievija, gan Ukraina apņemas skolās ieviest izglītības programmas, kas veicinās iecietību pret citām kultūrām, izskaudīs rasismu un aizspriedumus. Ukraina ieviesīs ES tiesību normas par reliģisko iecietību un minoritāšu valodu aizsardzību.
14. Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalos uz līguma parakstīšanas brīdi esošā frontes līnija tiks atzīta par "de facto" kontaktlīniju, gar kuru tiks izvietoti starptautiskie spēki, kas uzraudzīs līguma ievērošanu. Krievijai jāizved savs karaspēks no Dņipropetrovskas, Mikolajivas, Sumu un Harkivas apgabaliem.
15. Pēc vienošanās panākšanas par turpmāko teritoriālo izkārtojumu abas puses apņemas to nemainīt ar spēku.
16. Krievija netraucēs Ukrainai izmantot Dņepru un Melno jūru komerciālos nolūkos.
17. Tiks izveidota humanitārā komiteja nenokārtoto jautājumu risināšanai. Tiks veikta gūstekņu apmaiņa pēc principa "visi pret visiem". Tiks atbrīvoti visi civilie ķīlnieki, tajā skaitā bērni un politieslodzītie.
18. Ukrainai jāsarīko vēlēšanas, cik drīz vien iespējams pēc līguma parakstīšanas.
19. Līgums ir tiesiski saistošs un tā ievērošanu uzraudzīs Miera padome, kā priekšsēdētājs būs ASV prezidents Donalds Tramps.
20. Līdzko visas puses piekrīt šim līgumam, nekavējoties tiek pārtraukta uguns.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
