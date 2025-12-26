Šova "Slavenības. Bez filtra" rubrikas "Slavenību pērles" ietvaros stiliste Indra Salceviča ciemojās pie influenceres Yanas Bruk. Viens no galvenajiem sarunu tematiem izrādījās apjomīgā dizaineru rokassomu izlase, kas lika aizdomāties par to, kā šādi dārgumi nonāk viņas skapī.
Ienākot pie Yanas, stila ekspertes skatiens drīz vien apstājās pie zīmola “Gucci” aksesuāru rindas. Uz Indras piezīmi par to, ka Yana acīmredzami ir šī zīmola cienītāja, satura veidotāja atzina, ka viņas prioritātes ir mainījušās.
"Man patīk “Gucci”, bet ne tā, kā divus gadus atpakaļ," viņa skaidroja, norādot, ka tagad publiskos pasākumos šīs somas izmanto retāk. Runājot par kolekcijas izcelsmi, Yana neslēpa, ka lielāko daļu aksesuāru viņai pasnieguši draugi. Tomēr pirmais pirkums bija viņas pašas sasniegums: "Šī bija mana pirmā “Gucci” somiņa. Es pati nopirku, un man bija tāds "wow"." Pēc viņas domām, ikvienai sievietei ir jāpiedzīvo mirklis, kad izdodas realizēt sapni par savu pirmo luksusa somu.
Kad Indra mēģināja noskaidrot, kur gan izdodas sastapt tik dāsnus labvēļus, kas dāvina šādas somiņas, Yana ar smaidu atklāja savu "metodi" – tie esot vīriešu kārtas draugi, kurus var iepazīt vienkārši uz ielas. Precizējot lokāciju, influencere norādīja uz Itāliju.
"Uz ielas. Itālijā. Tur ir tie vīrieši, kuriem patīk dāvināt tādas lietas," pamāca Yana. Viņa iesaka dāmām, kuras kāro līdzīgas dāvanas, doties pastaigās pa Milānas katedrāles laukumu: "Es domāju, ka katra sieviete staigājot tur var atrast sev tādu vīrieti."
Indra Salceviča vēlāk komentēja, ka šādu aksesuāru vērtība ir visai ievērojama – viena šāda somiņa var izmaksāt no 2000 līdz pat 5000 eiro. Turklāt luksusa precēm ir tendence ar gadiem kļūt dārgākām, padarot tās par sava veida investīciju.
