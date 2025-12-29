17. decembrī mūžībā devies bijušais Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurors Oļģerts Šabanskis, informāciju apstiprināja prokuratūras pārstāvji.
Prokuratūra paudusi visdziļāko līdzjūtību mirušā ģimenei, tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.
Oļģerts Šabanskis dzimis 1937. gada 31. janvārī. Savu profesionālo karjeru viņš sāka kā advokāts un tiesnesis, bet 1975. gadā pievienojās prokuratūrai.
1990. gadā Šabanskis aktīvi iesaistījās Latvijas prokuratūras sistēmas veidošanā un tika iecelts par Tiesā izskatāmo lietu pārvaldes vadītāju. Četrus gadus vēlāk viņš kļuva par Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokuroru, vienlaikus pildot arī ģenerālprokurora vietnieka pienākumus.
Darbu prokuratūrā Šabanskis noslēdza 2000. gadā pēc paša iniciatīvas. Par ieguldījumu valsts labā 1997. gadā viņš tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes goda zīmi.
Oļģerts Šabanskis bija ne tikai ilggadējs Latvijas Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurors un Triju Zvaigžņu ordeņa goda zīmes kavalieris, bet arī izcils savas dzimtās Neretas novada mecenāts. Dzimis Rites pagastā, mācījies Ritē un Neretā, vēlāk karjeru veidojis jurisprudencē Rīgā, savukārt seniora gadus pavadījis Priedkalnē pie Baltezera. Viņa profesionālais devums valstij savijās ar dziļu personisku atbildību pret dzimto pusi un Latvijas kultūras mantojumu.
Šabanskis aktīvi iesaistījās Latvijas literāro personību piemiņas saglabāšanā — viņš palīdzēja pārvest un pārapbedīt Latvijā rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa un dzejnieces Veltas Tomas pīšļus, atbalstīja viņu darbu izdošanu, kā arī dāvināja gleznas un mākslas darbus Neretas skolai un baznīcai. Viņš iedibināja volejbola kausa izcīņu Neretas vidusskolā un līdzdarbojās skolas pārdēvēšanā Jāņa Jaunsudrabiņa vārdā. Oļģerta Šabanska dzīvi raksturoja klusa, bet mērķtiecīga kalpošana — palīdzēt ne slavas dēļ, bet pārliecībā, ka labie darbi paliek un iedvesmo nākamās paaudzes.
