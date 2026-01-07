Kristapa Porziņģa pārstāvēta Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Atlantas "Hawks" gatavojas lielam maiņas darījumam.
Sezonas laikā aizkulisēs virmoja runas, ka "Hawks" izskata iespēju aizmainīt tikai vasarā iegūto Kristapu Porziņģi, taču viņa vērtība tirgū veselības likstu dēļ pamatīgi nokritusi. Pēc nepilna mēneša izlaišanas liepājnieks atgriezās ierindā aizvadītā gada pēdējā dienā un piedalījies trijās no komandas četrām iepriekšējām spēlēm. Pēdējā no tām pret Toronto "Raptors" ieies vēsturē ar to, ka Porziņģim tā bija 517. spēle karjerā līgā, apsteidzot šajā rādītājā līdzšinējo Latvijas rekordistu Andri Biedriņu. "Vanagi" zaudēja ar 100:118, Kristaps otro maču pēc kārtas palika zem desmit gūtiem punktiem (9), no spēles realizējot 2 no 12 metieniem. Viņa spēles laiks šajās trijās spēlēs bijis mazāks par 20 minūtēm, jau pavasarī šķietami izārstētā slimība atkal par sevi atgādina, līdz ar to centru nedrīkst pārslogot. Tikai laiks rādīs, vai izdosies šo problēmu atstāt aiz muguras.
Tikmēr publiski izskan, ka "Hawks" vēlas aizmainīt līderi Treju Jangu, kurš komandā pavadījis visu profesionālo karjeru kopš 2018. gada. Arī Jangs šosezon mokās ar savainojumiem, piedalījies tikai desmit mačos, kuros vienība tikusi pie diviem panākumiem. Bez viņa ir 15 uzvaras un 12 neveiksmes (salīdzinājumam ar Porziņģi ierindā ir 9 uzvaras 16 spēlēs, bet bez bilance ir 10-22). Jangam šosezon ir vājākā statistika kopš debijas sezonas (19 punkti un 8,9 rezultatīvas piespēles), tomēr arī, par spīti tam, viņš komandas uzbrukumu padara par vienu no labākajiem līgā. Cita lieta ir 27 gadus vecā saspēles vadītāja ļoti vājā aizsardzība un algas čeks (šosezon 45 miljoni ASV dolāru, nākamajā – 48). Viņa piesaistīšanā varētu būt ieinteresētas tikai dažas komandas, kuras šosezon netēmē uz iekļūšanu izslēgšanas turnīrā.
Ar 17 uzvarām 38 mačos "Hawks" Austrumu konferencē ieņem desmito vietu. Līgas līdere ar 30 uzvarām un septiņiem zaudējumiem ir čempione Oklahomasitijas "Thunder", austrumos negaidīti pirmā ar bilanci 27-9 ir Detroitas "Pistons", un vēl pārsteidzošāka ir Bostonas "Celtics" otrā vieta (23-12).
