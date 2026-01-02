Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien sociālajos medijos pavēstīja, ka prezidenta kancelejas vadītāja amatā iecēlis līdzšinējo Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) priekšnieku Kirilo Budanovu.
"Es tikos ar Kirilo Budanovu un piedāvāju viņam vadīt Ukrainas prezidenta kanceleju," pavēstīja Zelenskis.
"Tagad Ukrainai ir nepieciešams vairāk koncentrēties uz drošības jautājumiem, Ukrainas Aizsardzības un drošības spēku attīstību, kā arī uz diplomātisko ceļu sarunās, un prezidenta kanceleja kalpos galvenokārt šādu mūsu valsts uzdevumu izpildei," klāstīja prezidents.
"Kirilo ir īpaša pieredze šajos virzienos un pietiekams spēks, lai sasniegtu rezultātus," pauda Zelenskis.
Kā norādīja prezidents, viņš arī uzdevis prezidenta kancelejas jaunajam vadītājam sadarbībā ar Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāru Rustemu Umerovu, citiem vadītājiem un institūcijām atjaunināt un iesniegt apstiprināšanai Ukrainas aizsardzības un attīstības stratēģisko ietvaru un turpmākos soļus.
Budanovs apliecināja, ka ir pieņēmis Zelenska piedāvājumu vadīt prezidenta kanceleju.
"Turpinu kalpot Ukrainai. Prezidenta kancelejas vadītāja amatu uzskatu par vēl vienu robežu atbildībā valsts priekšā," platformā "Telegram" pauda Budanovs.
"Man tas ir gods un atbildība - Ukrainai vēsturiski svarīgā laikā pievērsties mūsu valsts stratēģiskās drošības kritiskajiem jautājumiem," norādīja līdzšinējais HUR vadītājs.
Budanovs pateicās Ukrainas prezidentam par izrādīto uzticību un visai HUR komandai par kopīgo darbu.
"Mēs turpinām darīt savu - sakaut ienaidnieku, aizsargāt Ukrainu un strādāt, lai panāktu taisnīgu mieru. Mēs turpinām kopā cīnīties par brīvu un drošu Ukrainas nākotni! Mēs izturēsim,"
pauda Budanovs.
Līdzšinējais prezidenta kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks novembra beigās no amata atkāpās, pēc tam kad viņa dzīvesvietā likumsargi bija veikuši kratīšanu.
Kā tīmekļa izdevumam "Ukrainska pravda" piektdien pastāstīja avots Zelenska komandā, par jauno HUR vadītāju, visticamāk, varētu kļūt patlabanējais Ārējās izlūkošanas dienesta priekšnieks Olehs Ivaščenko.
