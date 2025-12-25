Bindru mājās valda liela kņada, jo tuvojas šova "Ģimene burkā" desmitās sezonas svinīgais noslēguma pasākums. Brokastu laikā, apspriežot gaidāmo notikumu un citus projektā iesaistītos, uzmanības centrā nonāk jaunākā meita Marlēna. Agrita novērojusi, ka meitenei šobrīd aktuāla pastiprināta interese par pretējo dzimumu jeb, kā viņa pati saka, "izteikts čaļu periods".
Kamēr pārējie jau sanākuši pie galda, vecākā meita Estere vēl izbauda miegu. Agrita ar humoru komentē meitas rīta paradumus: "Nu, Estere, kā vienmēr, savā stiliņā! Kamēr viņa nav izdzērusi savu kafijas krūzi, tikmēr vispār nav runājama. Neaiztieciet viņu un nerunājiet!" Pati jauniete par šādu raksturojumu neapvainojas un, pievienojoties pārējiem, pašironiski piebilst: "Es jau nekad no rīta neesmu normāla."
Diskusijām turpinoties, Marlēna neatlaidīgi cenšas noskaidrot Dzenīšu ģimenes dvīņu vārdus. Māte skaidro, ka šāda meitas uzvedība nav nejauša: "Marlēnai tagad ir izteikts čaļu periods un viņai tagad patīk mazāki bērni. Vienmēr, kad ir kādas tikšanās, kur ir mazāki bērni, viņa ir kā pielipusi viņiem klāt."
Agrita uzskata, ka Marlēnas vēlmi spēlēties ar jaunākiem bērniem veicina tas, ka viņa pati ir pastarīte. Meitenei pietrūkst pieredzes saskarsmē ar vēl mazākiem bērniem, tādēļ katra tikšanās ar citām ģimenēm tiek izmantota kā iespēja šo robu aizpildīt. Marlēnas entuziasmam piekrīt arī brālis Marks, kurš neslēpj prieku par iespēju drīzumā satikt Dzenīšus.
