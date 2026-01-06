Light snow -2.7 °C
Neļauj pārtikai nonākt atkritumos

Kristīne Stepiņa
Kristīne Stepiņa / Latvijas Avīze
2026. gada 06. janvāris, 11:00
2026. gada 06. janvāris, 11:00
2024. gadā Latvijā tika radīti vairāk nekā 269 tūkstoši tonnu pārtikas atkritumu. Ražošanā, pārstrādē un ēdināšanā atkritumu apjoms samazinās, taču mājsaimniecībās un tirdzniecībā – palielinās. Viens no risinājumiem šai problēmai ir pārtikas ziedošana labdarības organizācijām, un tā kļūst arvien populārāka.
Foto: Indulis Burka / Latvijas Mediji

Lai pārtikas atlikumi veikalos nepārvērstos par atkritumiem, lielākie mazumtirgotāji aktīvi sadarbojas ar labdarības organizācijām – tādējādi ziedotās pārtikas apjomi būtiski pieaug.

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) izvirzītajiem mērķiem līdz 2030. gadam par 10% jāsamazina pārtikas atkritumu apjoms ražošanas un pārstrādes posmā, bet tirdzniecībā, ēdināšanā un mājsaimniecībās – par 30%. 2024. gadā Latvijā tika radīti vairāk nekā 269 tūkstoši tonnu pārtikas atkritumu. Primārajā ražošanā, pārstrādē un ēdināšanā pārtikas atkritumu apjoms samazinās, taču mājsaimniecībās un tirdzniecībā tas pieaug. Mājsaimniecības radījušas 160,7 tūkst. t pārtikas atkritumu jeb 85,8 kg uz vienu iedzīvotāju, bet tirdzniecība – 41,3 tūkst. t atkritumu jeb 22,1 kg uz katru iedzīvotāju. Taču pēdējos gados būtiski pieaug arī labdarības organizācijām ziedotās pārtikas apjoms. 2022. gadā Pārtikas bankai "Paēdušai Latvijai" bija ziedotas 315 tonnas, 2024. gadā – 784 tonnas, bet pērnā gada 11 mēnešos – jau 855 tonnas pārtikas.

Lielākie ziedotāji – lielveikali

Tās pārtikas produktu ēdamās vai neēdamās daļas, kas nav pārdotas vai patērētas uzturā, taču atkritumos nenonāk, jo ar labdarības organizāciju vai uzņēmumu starpniecību, kas veic pārtikas pārdali, tiek atdotas mājsaimniecību patēriņam, dzīvnieku barošanai vai ražošanai kā otrreizējās izejvielas, piemēram, biomateriāliem vai bioķīmiskai apstrādei, aprites ekonomikā tiek dēvētas nevis par pārtikas atkritumiem, bet gan pārtikas pārpalikumiem. Palielināt pārtikas pārpalikumu apjomu var, tos ziedojot mazturīgajiem. "Ziedotās pārtikas apjoms turpina pieaugt ar katru gadu. Tas saistāms gan ar mūsu organizācijas paplašinātajām iespējām, gan ar uzņēmumu lielāku gatavību ziedot pārtiku, kas citādi tiktu izmesta vai neizmantota. Līdz pērnā gada oktobrim ziedojumos esam saņēmuši vairāk nekā 855 tonnas pārtikas. Galvenokārt sadarbojamies ar mazumtirgotājiem, tostarp "Rimi Latvija", kas šobrīd ir lielākais ziedotājs, "Maxima Latvija" un "Lidl Latvija". Tāpat mūsu ziedotāju lokā ir vairāki vairumtirgotāji un ražotāji," stāsta Pārtikas bankas "Paēdušai Latvijai" vadītāja Agita Kraukle. Ziedotā pārtika nonāk pie Pārtikas bankas sadarbības partneriem – labdarības organizācijām un zupas virtuvēm visā Latvijā, kurās pēc palīdzības vēršas ģimenes ar bērniem, seniori un personas ar invaliditāti, kurām šis atbalsts ir ļoti nozīmīgs. "Pašreiz lielākie izaicinājumi ir saistīti ar finansējuma pieejamību, īpaši attiecībā uz transporta izmaksu segšanu, lai varētu savākt ziedoto pārtiku un nogādātu to izdales punktiem," teic A. Kraukle. Viņa saka, ka normatīvais regulējums – MK noteikumi nr. 514 un nr. 145, kas ir spēkā jau kopš 2020. gada, un uz to pamata 2024. gadā izstrādātās vadlīnijas pārtikas ziedošanai – ir labvēlīgs pārtikas ziedošanai labdarības organizācijām. "Tāpēc mūsu galvenais uzdevums ir veidot sadarbību ar jauniem ziedotājiem un iedrošināt viņus sākt ziedot, jo daudzi uzņēmumi joprojām nav informēti par šādu iespēju vai arī bažījas, ka tas varētu negatīvi ietekmēt uzņēmuma reputāciju," rezumē Kraukle.

Ziedotājiem jāievēro prasības

2024. gada rudenī Zemkopības ministrija sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), Latvijas Samariešu apvienību, kā arī virkni citām organizācijām, tostarp "Rimi Latvija", izstrādāja vadlīnijas organizācijām, kas vēlas pilnvērtīgi piedalīties pārtikas ziedošanā un saņemšanā. To mērķis ir gan informēt organizācijas, kuras vēlas ziedot, gan labdarības organizācijas, kas labprāt pieņemtu ziedojumus, par specifiskām prasībām, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un prasībām atbilstošu pārtikas atbalsta sniegšanu. Vadlīnijās skaidrots, kas jāņem vērā, ziedojot pārtiku, tostarp kam drīkst ziedot pārtiku, kā notiek saldētas pārtikas ziedošana un kā ziedošanai paredzētai pārtikai jābūt marķētai. 

Būtiska atšķirība pārtikas ziedošanā ir derīguma termiņiem, tāpēc organizācijas aicinātas iepazīties ar prasībām, kas noteiktas, ziedojot pārtiku pēc minimālā derīguma termiņa beigām "Ieteicams līdz" un pārtiku ar derīguma termiņu "Izlietot līdz". 

"Izlietot līdz" lieto pārtikas produktiem, kam ir īss derīguma termiņš un kas ātri bojājas. Marķējumā tiek norādīts konkrēts datums, kas ir pēdējais derīguma termiņa datums, pēc kura pārtiku uzturā lietot nedrīkst. Pēc "Izlietot līdz" derīguma termiņa beigām pārtiku nedrīkst gatavot vai sasaldēt, pat ja tā izskatās un smaržo labi. Produktu ir aizliegts ziedot un izmantot ēdienu gatavošanā. Savukārt "Ieteicams līdz" norāda datumu, līdz kuram pārtikas produkts saglabā paredzēto kvalitāti. Marķējumā tiek norādīts datums, līdz kuram pārtikas produkts saglabā tam raksturīgās īpašības, ja tiek ievērotas uzglabāšanas prasības. Pēc derīguma termiņa beigām pārtiku var lietot uzturā un ziedot, bet tā garša, smarža, visticamāk, nav tik laba kā pārtikas produkta derīguma termiņa laikā. Tāpat jāzina, ka pārtiku ziedot un saņemt drīkst tikai PVD reģistrēts uzņēmums – ziedotājs vai ziedojuma saņēmējs. PVD šobrīd ir reģistrētas 47 pārtikas izdales vietas, kas nodarbojas ar labdarību un kuras ir tiesīgas saņemt ziedoto pārtiku. PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Vineta Grīnberga teic, ka dienests līdz šim nav saņēmis sūdzības par ziedoto pārtiku.

"30% pārtikas tiek izmesta atkritumos, mēs kopā darām visu iespējamo, lai šo apjomu samazinātu," saka Pārtikas bankas "Paēdušai Latvijai" Tallinas ielas pārtikas izdales punkta vadītājs Ilmārs Slics un "Rimi Latvija" komunikāciju vadītāja Inga Bite.
Foto: Indulis Burka / Latvijas Mediji

Novērš absurdas situācijas

"Vadlīnijas pārtikas ziedošanai bija nepieciešamas, lai varētu palielināt tās pārtikas apjomu, kura netiek izmesta ārā, bet tiek ziedota trūkumcietējiem," vērtē "Rimi Latvija" komunikācijas vadītāja Inga Bite. Viņa stāsta, ka pirms vairākiem gadiem "Rimi Latvija" valdības līmenī iesaistījās šīs problēmas risināšanā, jo tobrīd spēkā esošie MK noteikumi bija radījuši ne vienu vien absurdu situāciju. "Piemēram, mēs drīkstējām ziedot svaigu gaļu bez piemaisījumiem, bet mums bija liegts ziedot malto gaļu, kurai bija pievienots sāls. Pēc mūsu iniciatīvas, aktīvi strādājot kopā ar Pārtikas banku "Paēdušai Latvijai", ziedošanai paredzēto pārtikas produktu kategoriju klāsts tika paplašināts tā, lai varētu trūkumcietējiem nodrošināt pilnvērtīgu maltīti," ir gandarīta "Rimi Latvija" pārstāve, atzīstot, ka "Rimi" veikalu tīkla iekšienē bija nepieciešams veikt darbinieku lielu izglītojošo darbu.

Savukārt "Lido" valdes priekšsēdētāja Rita Auziņa atzīst, ka pārtikas ziedošanas vadlīnijas ir solis uz priekšu pārtikas ziedošanas procesa sakārtošanā. "Ir būtiski nodrošināt komersantiem pilnīgu skaidrību par to, kādus produktus drīkst ziedot, kādiem jābūt to derīguma termiņiem, kā tie pareizi jāmarķē un kā jāorganizē process, lai saņēmēji saņemtu drošu un kvalitatīvu pārtiku. Vienlaikus, vērtējot vadlīnijas no praktiskās perspektīvas, redzam, ka tās var pilnveidot, lai process būtu vēl vienkāršāks un caurspīdīgāks visām iesaistītajām pusēm," norāda R. Auziņa.

Pēc ziedotās pārtikas stāv rindās

"Mums ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar "Rimi Latvija", nāku pakaļ ziedojumiem divas reizes nedēļā. 30% no pasaules iedzīvotājiem ir trūkumcietēji, un arī 30% pārtikas tiek izmests atkritumos. Mēs darām visu iespējamo, lai šo apjomu samazinātu. Uz pārtikas izdales punktu nāk dažādi cilvēki – vientuļie pensionāri, daudzbērnu ģimenes, cilvēki, kuri zaudējuši darbu, visi tie, kuriem ir grūti. Iespēju robežās mēs cenšamies viņiem palīdzēt," saka Pārtikas bankas "Paēdušai Latvijai" Tallinas ielas pārtikas izdales punkta vadītājs Ilmārs Slics, atzīstot, ka paļaujas uz pārtikas saņēmēju sirdsapziņu, jo pēc pārtikas produktiem nākt var ikviens. Jautāts, kā cilvēki var uzzināt par pārtikas izdales punktu, viņš teic, ka ļoti labi strādā tā dēvētie klusie telefoni. "Ja atnāksiet otrdienās pēc pulksten diviem, redzēsiet, kādas te ir rindas. Ar informācijas pieejamību nav problēmu, par izdales punktu darbības laikiem var uzzināt Pārtikas bankas mājas lapā," stāsta I. Slics.

Optimizēts nodošanas process

"Rimi Latvija" būtu gatava ziedot arī vairāk, taču tam būtu nepieciešama lielāka Pārtikas bankas kapacitāte, kas ļautu palielināt ziedotās pārtikas saņemšanas apjomus un izdalīšanas iespējas trūkumcietējiem, jo, piemēram, pārtika ar pēdējās dienas derīguma termiņu ir jānodod tieši tajā dienā līdz plkst. 24.00. 

"Pozitīvi ir tas, ka mēs drīkstam svaigo produkciju, piemēram, gaļu un zivis, kurai tuvojas derīguma termiņa beigas, sasaldēt un tad saldētā veidā nodot Pārtikas bankai.

Esam rīkojuši vairākus forumus, kuros esam izglītojuši abas puses – gan mūsu darbiniekus, gan ziedotās pārtikas saņēmējus reģionos, lai sadarbības process būtu abpusēji veiksmīgs un mēs kopā spētu palīdzēt arvien vairāk cilvēkiem," teic I. Bite, atzīstot, ka jau šobrīd "Rimi Latvija" ziedotās pārtikas apjoms ir nozīmīgs. "2024. gadā Pārtikas bankai bijām ziedojuši 747 tonnas pārtikas, bet līdz pērnā gada novembra beigām – par 39% vairāk nekā 2024. gadā. Pērn "Rimi Latvija" sasniedza mērķi un samazināja pārtikas atlikumus līdz 1,11% no uzņēmuma kopējā apgrozījuma. "Latvijas un Baltijas mērogā tas ir labs rādītājs, bet globālā mērogā daudzām valstīm vēl ir kur augt. Piemēram, ASV mazumtirdzniecības nozares uzņēmumos pārtikas atkritumi veido 3–7% no apgrozījuma," stāsta I. Bite.

Cenšas realizēt efektīvāk

"Maxima Latvija" jau ilgstoši ziedo pārtiku virknei labdarības organizāciju, piemēram, Latvijas Samariešu apvienībai, projektam "Paēdušai Latvijai", Latvijas Bērnu fondam, "Žēlsirdības misijai "Dzīvības ēdiens"" u.c. organizācijām kopumā 28 pilsētās Latvijā. Šobrīd pārtikas produkti labdarības organizācijām tiek ziedoti no vairāk nekā 70 "Maximas" veikaliem visā Latvijā, tuvākā nākotnē to skaits tiks palielināts. "Ziedojam dažādus pārtikas produktus, piemēram, augļus, dārzeņus, miltus, cukuru, rīsus, griķus, makaronus, maizes izstrādājumus, tēju, kafiju, kā arī virkni citu produktu. Pagājušā gada deviņos mēnešos labdarības organizācijām novirzījām aptuveni 500 tūkst. produktu vienību," stāsta "Maxima Latvija" komunikāciju vadītāja Liene Dupate-Ugule, atzīstot, ka proporcionāli pret realizēto apjomu ziedotais apjoms veido niecīgu daļu, jo piegādes veikaliem tiekot precīzi plānotas. "Lai vēl vairāk mazinātu pārtikas pārpalikumus, produktus, kuriem tuvojas derīguma termiņa beigas, bet kas vēl ir droši lietošanai uzturā, izvietojam īpaši tam paredzētos plauktos ar norādi "Samazināta cena". Tas sniedz klientiem iespēju iegādāties kvalitatīvus produktus par īpaši izdevīgu cenu," teic L. Dupate-Ugule. Papildus tam "Maxima Latvija" sadarbojas ar zoodārziem, kuriem tiek ziedoti nestandarta augļi un dārzeņi.

Jāvienkāršo administratīvās procedūras

Arī "Lidl" ikdienā sadarbojas ar labdarības organizācijām, piemēram, Latvijas Samariešu apvienību un biedrību "Tavi draugi", tiem nododot nepārdotos produktus, kam tuvojas ieteicamais izlietošanas laiks. "Pārtikas nodošana notiek regulāri, ik nedēļu. 2023. finanšu gadā labdarībai nodevām 34 tonnas pārtikas, savukārt 2024. gadā – vairāk nekā 80 tonnas produktu, kuriem nav nepieciešama temperatūras kontrole (konservi, pasta, graudaugu produkti, saldumi u. c.). Šie produkti ir droši lietošanai uzturā un nonāk pie cilvēkiem visā Latvijā, kam tie visvairāk nepieciešami," klāsta "Lidl Latvija" korporatīvās sociālās atbildības vadītāja Antra Birzule, atzīstot, ka, lai arī nepārdoto, bet vēl uzturam drošo pārtikas produktu nodošana labdarībai ir joma, kurā iesaistās arvien vairāk uzņēmumu, tomēr pastāv virkne izaicinājumu, piemēram, loģistikas organizēšana, produktu derīguma termiņu īsums un normatīvo prasību ievērošana. 

"Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir labdarības organizāciju iespējas nodrošināt regulāru pārtikas saņemšanu un tās transportēšanu atbilstošos apstākļos, piemēram, saglabājot nemainīgu temperatūru dzesētajiem produktiem, lai garantētu to kvalitāti un pārtikas drošumu," 

secina A. Birzule, norādot, ka procesa pilnveidošanai būtu vērtīgi turpināt vienkāršot administratīvās procedūras, kā arī attīstīt infrastruktūru, kas atbalsta iesaistītās labdarības organizācijas, tā ļaujot ātrāk nogādāt produktus tiem, kam tie nepieciešami.

Jāatzīst arī, ka ne visi mazumtirgotāji piedalās pārtikas ziedošanas iniciatīvās, piemēram, pagaidām nogaidošā pozīcijā ir "Mego". "Mēs ar cieņu izturamies pret organizācijām, kas darbojas šajā jomā, taču pārtikas ziedošana nav iekļauta mūsu uzņēmuma darbības praksē. Ja nākotnē izvērtēsim iespējas iesaistīties, to darīsim rūpīgi, ievērojot visas normatīvās prasības un pārtikas aprites drošības principus," informē "Mego".

Foto: Latvijas Avīze / Latvijas Mediji

Eksperta komentārs

Sagaida bargas soda naudas

Inga Belousa, klimatu saudzējoša dzīvesveida, pārtikas atkritumu novēršanas un izglītības ilgtspējīgai attīstībai eksperte biedrībā "Zaļā brīvība".
Foto: Publicitātes

Inga Belousa, klimatu saudzējoša dzīvesveida, pārtikas atkritumu novēršanas un izglītības ilgtspējīgai attīstībai eksperte biedrībā "Zaļā brīvība": 2024. gadā Latvijā radītais pārtikas atkritumu daudzums visā pārtikas piegādes ķēdē sasniedza 269,6 tonnas jeb 144 kg uz vienu Latvijas iedzīvotāju. Tirdzniecības posmā – mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā – radītais pārtikas atkritumu daudzums 2024. gadā bija 41,4 tonnas jeb 22,1 kg uz vienu iedzīvotāju, kas ir 15,3% no pārtikas atkritumu daudzuma visā pārtikas piegādes ķēdē. Par pārtikas atkritumiem šajā posmā kļūst uzglabāšanas atkritumi, produkti ar beigušos derīguma termiņu "izlietot līdz", bojāti produkti, notekūdeņos notecināta pārtika un pārtikas pārprodukcija, kas apsaimniekota kā atkritumi. Diemžēl tirdzniecībā radītais pārtikas atkritumu daudzums palielinās, jo 2020. gadā tas bija teju trīs reizes mazāks – 15 tonnas jeb 8 kg uz vienu iedzīvotāju. Nedrīkst aizmirst, ka Eiropas mērogā atkritumu pārstrādes prasības kļūst stingrākas. Eiropas Komisija (EK) ir noteikusi līdz 2025. gadam atkārtoti izmantot un pārstrādāt 55% sadzīves atkritumu. Dalībvalstīm, kas šos mērķus nesasniegs, būs jāmaksā naudas sods desmitiem miljonu eiro apjomā. EK ir norādījusi, ka daļa valstu varētu šos 2025. gada mērķus nesasniegt, un Latvija ir starp tām. Lai mudinātu šos mērķus sasniegt, EK ir izstrādājusi ieteikumus, kas aicina pilnveidot esošo atkritumu apsaimniekošanu gan valstī kopumā, gan pašvaldību teritorijās atsevišķi un īstenot aprites ekonomikas pasākumus, un ir iesniegusi tos katrai no valstīm. Jauno gadu iesākot, būtu svarīgi izvērtēt, kāpēc Latvijai nav izdevies sasniegt EK noteikto mērķrādītāju līdz 2025. gadam atkārtoti izmantot un pārstrādāt 55% sadzīves atkritumu, un kas būtu jāmaina, lai līdz 2030. gadam valstī varētu sasniegt nākamo EK noteikto mērķrādītāju – atkārtoti izmantot un pārstrādāt 60% sadzīves atkritumu, tādējādi izvairoties no desmitiem miljonu liela naudas soda. Viens no izaicinājumiem sadzīves atkritumu daudzuma mazināšanai ir liels daudzums pārtikas atkritumu, kas joprojām nonāk jaukto atkritumu konteineros.

Publikācija sagatavota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu atbild AS "Latvijas Mediji".

Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Foto: Publicitātes
"Zaļā Latvija".
Foto: Publicitātes
