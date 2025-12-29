Valmieras teātra aktieri šogad par teātra gada aktieriem nosaukuši Gerdu Emburi, Ievu Esteri Barkāni, Arti Jančevski un Rūdi Bīviņu, informēja teātra pārstāvji.
Šodien teātrī notika gada noslēguma balvu pasniegšanas ceremonija, kurā tika sumināti aizvadītās sezonas labākie. Šogad kolēģi balsojumā lēma, ka "Gada aktrises" titulu par darbu aizvadītajā sezonā ir pelnījušas Gerda Embure par lomām izrādēs "Izdzīvošanas piezīmes", "Sprīdītis" un "Diena projām palēja" un Ieva Estere Barkāne par lomām izrādēs "Tuvāk", "Četri balti krekli" un "Diena projām palēja".
"Gada aktiera" titulu saņēma Artis Jančevskis par lomām izrādēs "Zilā" un "Burvju kalns" un Rūdis Bīviņš par darbu izrādēs "Sprīdītis", "Romeo un Džuljeta" un "Diena projām palēja".
Savukārt skatītāju balsojumā par labāko aizvadītās sezonas iestudējumu tika atzīts pēc Tomasa Manna romāna veidotais "Burvju kalns" Toma Treiņa režijā.
Gada tehniskā darbinieka balva šogad piešķirta diviem kolēģiem - skatuves montētājiem Didzim Buhrotam un Artūram Vasiļjevam, kuri aizvadītājā sezonā "parādījuši sevi kā īsti komandas spēlētāji".
