Aizejošais gads sporta vēsturē paliks ne tikai ar izciliem sasniegumiem un rekordiem, bet arī ar sāpīgiem zaudējumiem un traģēdijām.
- Izcilība. Francijas futbola grands Parīzes "Saint Germain" jeb "PSG" aizvadīja izcilu gadu, izcīnot sešas trofejas. Parīzieši pirmo reizi triumfēja UEFA Čempionu līgā, kā arī tika pie Francijas čempionu titula, Francijas kausa, Francijas Superkausa, UEFA Superkausa un FIFA Starpkontinentālā kausa. Visos turnīros kopā klubs izcīnīja 50 uzvaras, bet tās uzbrucējs Usmans Dembelē tika atzīts par gada labāko futbolistu pasaulē. Tiesa, septīto trofeju – FIFA klubu Pasaules kausu – parīzieši neizcīnīja, jo finālā ar 0:3 zaudēja Londonas "Chelsea".
- Dominance. Zviedru kārtslēcējs Armands Duplantis četras reizes laboja pasaules rekordu, gada laikā rekordu (latiņu) paceļot no 6,26 līdz 6,30 metru augstumam. Viņš uzvarēja visās 16 sacensībās, kurās piedalījās, trešo reizi kļuva par pasaules čempionu, kā arī tika atzīts par pasaules un Eiropas gada labāko vieglatlētu.
- Intriga. Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta uzvarētājs tika noskaidrots tikai pēdējā posmā, pirms kura uz titulu pretendēja trīs braucēji – Makss Verstapens, Lando Noriss un Oskars Piastri. Lielo lozi izvilka Noriss no "McLaren" komandas, kurš par F-1 čempionu kļuva pirmo reizi, bet Verstapens pēc četriem tituliem pēc kārtas šoreiz palika otrais.
- Vienos vārtos. Vimbldonas tenisa čempionāta dāmu vienspēļu finālā poliete Iga Švjonteka savu pretinieci Amandu Aņisimovu no ASV pārspēja ar rezultātu 6-0, 6-0. Švjontekai tas bija sestais "Grand Slam" turnīra uzvarētājas tituls karjerā, bet pirmais Vimbldonā.
- Stabilitāte. Slovēņu riteņbraucējs Tadejs Pogačars otro gadu pēc kārtas uzvarēja gan prestižajā "Tour de France" velobraucienā, gan pēc tam pasaules čempionātā, kas pirmo reizi notika Āfrikas kontinentā. Tāpat viņš palika nepārspēts Eiropas čempionātā un vairākos prestižos vienas dienas velobraucienos. Otro gadu pēc kārtas Stenlija kausu virs galvas cēla Floridas "Panthers" hokejisti.
- Pietiek! Par sportistu karjeras beigām paziņoja virkne slavenu atlētu – tenisistes Petra Kvitova un Simona Halepa, daudzkārtējā olimpiskā un pasaules čempionātu medaļniece vieglatlētikas sprintā Šellija Freizere-Praisa, futbolisti Marselu un Žordi Alba, maratona skrējējs Eliuds Kipčoge, basketbolisti Elena Delle Donne un Džons Vols, šveiciešu hokejists Andress Ambīls, kurš karjeras laikā piedalījās 20 pasaules čempionātos.
- Traģēdija. Jūlija sākumā Samoras apgabalā (Spānijā) uz A-52 šosejas autoavārijā izdzisa Portugāles izlases un Anglijas futbola kluba "Liverpool" futbolista Diogu Žotas dzīvība. Viņš kopā ar brāli sadega avarējušā "Lamborghini" markas automašīnā. Savukārt Pakistānas kalnos pēc iekļūšanas akmeņu nogruvumā bojā gāja divkārtējā olimpiskā čempione biatlonā Laura Dālmeiere, kuras mirstīgās atliekas uz mūžu paliks Karakoruma kalnos 5700 metru augstumā virs jūras līmeņa. Bitalonā vēl viena traģēdija notika dienu pirms Ziemassvētkiem, kad Itālijā viesnīcas numurā miris tika atrasts 27 gadus vecais Norvēģijas izlases sportists Sīverts Bakens, kurš tikai dažas dienas iepriekš bija startējis Pasaules kausa posmā.
- IN MEMORIAM. Aizejošais gads līdzi paņēma tādas sporta pasaules senāko laiku izcilības kā boksa leģendu Džordžu Formenu, divkārtējo olimpisko čempionu daiļslidošanā Diku Batonu, hokeja vārtsargus Kenu Draidenu un Berniju Parentu, profesionālo cīkstoni un vēlāk arī aktieri Halku Hoganu, vieglatlētu Gregu Bellu un citus.
- Izdabātāji. Starptautiskā olimpiskā komiteja (SOK) par visām varītēm cenšas starptautiskā apritē atgriezt agresoru Krievijas un Baltkrievijas sportistus, rekomendējot jauniešu sacensībās šo valstu pārstāvjiem startēt ar savu karogu un himnu. Džudo federācija neitrālo statusu okupantu pārstāvjiem atcēla arī pieaugušo sacīkstēs.
- Lielā nauda. Kanādas basketbolists Šejs Gildžess-Aleksandrs ar Oklahomsitijas "Thunder" izcīnīja NBA čempionu titulu, bet vasarā pagarināja līgumu uz četriem gadiem par 285 miljoniem ASV dolāru. Vidēji sezonā kanādietis saņems 71,25 miljonus dolāru, kas ir lielākā vidējā alga visā līgā. Rekordlīgums tika noslēgts arī hokejā, pie kā tika NHL kluba Minesotas "Wild" uzbrucējs Kirils Kaprizovs – 137 miljoni dolāru astoņos gados jeb vidēji 17 miljoni par vienu sezonu.
- Derības. Turcijā saistībā ar sarunātām spēlēm un dalību totalizatoru derībās tika aizturēti vairāk nekā 150 šīs valsts tiesnešu, kā arī vairāki simti futbolistu, tostarp no augstākās līgas klubiem. Savukārt ASV par dalību nelegālu pokera turnīru rīkošanā tika arstestēts NBA kluba Portlendas "Trail Blazers" galvenais treneris Šonsijs Bilapss, bet par totalizatora spēlēšanu basketbolists Terijs Rozjērs.
- Dopinga lielvalsts. Trešo gadu pēc kārtas Indija kļuvusi par valsti ar lielāko dopinga pārkāpumu skaitu. Aizvadītajā gadā konstatētas 260 pozitīvas analīzes šīs valsts sportistiem, visvairāk grēkojot vieglatlētiem, kuri tika pieķerti 76 gadījumos.
- Nostāja. Indonēzijas valdība neizsniedza vīzas Izraēlas sportistēm, tāpēc tās nevarēja piedalīties pasaules čempionātā mākslas vingrošanā. Tādā veidā Indonēzija pauda savu nostāju par notiekošo Gazas joslā. Savukārt daudzdienu velobraucienā "Vuelta Espana" vairākos posmos palestīniešu atbalstītāju protestu dēļ finiša līniju nācās pārlikt krietni pirms sākotnēji noteiktās finiša vietas.
