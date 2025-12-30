Valmieras pusē ugunsgrēks dzīvojamā mājā prasījis kāda pusmūža vīrieša dzīvību. Liesmu dzēšanā piedalījās ugunsdzēsēji no vairākām Vidzemes vietām, un darbi ilga gandrīz sešas stundas. Vietējie iedzīvotāji stāstīja par haotisku un traģisku nakti — kaimiņi lēkuši pa logiem, sprādzis televizors, bet alkohola reibumā esoši iemītnieki mēģinājuši liesmas apdzēst paši, ziņo raidījums "Degpunktā".
Pagājušās otrdienas pievakarē Jeru ciema mierīgo pirmssvētku gaisotni pārtrauca ugunsgrēks kādā dzīvojamā mājā. Uz notikuma vietu steidzās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
"Mēs ar bērniem bijām izrotājuši eglīti, kad atskrēja draudzene un pateica, ka kaimiņam deg māja.
VUGD atbrauca pēc kādām divām minūtēm," stāsta kaimiņš Jānis.
Dūmus blakus mājas iemītnieki sajutuši jau agrāk, taču sākotnēji tos ignorējuši.
Situācijai saasinoties, viens no kaimiņiem pa durvīm vairs tikt ārā nav varējis un bijis spiests glābties lecot pa logu. Kaimiņu pāris nopietnas traumas neguva.
Dzēšanas darbos iesaistījās arī brīvprātīgie ugunsdzēsēji no Ēveles un Rencēniem. Šļūtenes tika novāktas vien ap četriem no rīta. Pēc ugunsgrēka gruvešos atrasts bojāgājušais.
"Zem gruvešiem tika atrasts 1970. gadā dzimuša vīrieša līķis. Vēl viena persona cieta un nogādāta medicīnas iestādē,"
informē Valsts policija.
Ugunsgrēka brīdī mājā atradās četri cilvēki — bojāgājušais, viņa dēls, dzīvesbiedre un ciemiņš. Vietējie stāsta, ka kompānija regulāri lietojusi alkoholu. Vecākais no klātesošajiem svinību laikā devies gulēt, kamēr pārējie turpinājuši iedzeršanu. Kad pamanīti dūmi, reibumā esošie cilvēki apmēram pusstundu ar liesmām centušies tikt galā paši.
Samanta, bojāgājušā radiniece, pieļauj, ka aizmigušais vīrietis nosmaka dūmos. Viņa stāsta, ka brīdī, kad mēģināts cietušo iznest, sprādzis televizors, kas traucējis glābšanai. Pēc sprādziena divi vīrieši tikuši ārā, savukārt cietušā dzīvesbiedre ar traumām nogādāta slimnīcā, kur joprojām atkopjas.
Tikmēr vietējie spriež par ugunsgrēka iemesliem. Kā norāda iedzīvotāji, mājā bijusi bojāta, sen nekurināta krāsns, kā arī plītiņa un degvielas kannas.
Valsts policija apstiprina, ka nelaimi, visticamāk, izraisījusi bojātā apkures ierīce.
Vairāk skatieties 29. decembra "Degpunktā" sižetā.
