Pēc deviņiem mēnešiem – 2026. gada 3. oktobrī – notiks 15. Saeimas vēlēšanas.
Priekšvēlēšanu aģitācijas periods, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs uzskaita reklāmas un uzrauga aģitāciju, ilgs no 6. jūnija līdz 3. oktobrim. Taču daudzi Latvijas politiskie spēki ļoti enerģiski dažādas aktivitātes veic jau kopš rudens. Kā daži politiķi iesākuši pirmsvēlēšanu maratonu, iztēlojas "Latvijas Avīzes" karikatūrists Gatis Šļūka.
