4. janvārī pēc smagas slimības mūžībā devusies rakstniece Nora Ikstena (1969–2026), vēsta lsm.lv.
Nora Ikstena dzimusi 1969. gada 15. oktobrī Rīgā. Viņa bija viena no nozīmīgākajām mūsdienu latviešu rakstniecēm, plašāk pazīstama ar romānu "Mātes piens", kas 2015. gadā izdots sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts" un guvis gan lasītāju, gan kritiķu atzinību.
Rakstniece ir septiņu romānu, vairāku stāstu krājumu, biogrāfiju un eseju autore. Līdztekus literārajai darbībai Ikstena aktīvi iesaistījās Latvijas kultūrpolitikas veidošanā – viņa bijusi Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētāja, kā arī Latvijas Literatūras centra valdes priekšsēdētāja.
2008. gadā Ikstenai piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.
Izdevniecības Dienas Grāmata izdevēja Dace Sparāne-Freimane, pieminot rakstnieci, sociālajos tīklos raksta: "Mani draugi un draugu draugi, šorīt prom devusies Nora Ikstena. Nekādas aizgājējrunas prātā nenāk, tikai skumjas. Aizlūdziet, kas nu prot un spēj."
