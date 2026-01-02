Rīgā, Torņakalnā, gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva, apstiprināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD). Gāzes sprādziena rezultātā bojā gājis AS "Gaso" darbinieks, informēja uzņēmuma pārstāve Jana Rubinčika. Līdz sertificēta būvspeciālista atzinuma saņemšanai aizliegta gāzes sprādzienā cietušās ēkas ekspluatācija Rīgā, Bauskas ielā 15, informēja Rīgas domē.
(Papildināts viss teksts).
"Gaso" Avārijas dienests piektdien plkst. 14.58 saņēma informāciju par gāzes smaku kāpņu telpā dzīvojamā mājā Bauskas ielā. Avārijas dienesta brigāde ieradās izsaukuma vietā plkst. 15.05.
Apsekojot ēku, "Gaso" darbinieki konstatēja gāzes koncentrāciju pie viena no mājas 5. stāva dzīvokļiem. Dzīvoklī esošā persona pavēra durvis, bet, ieraugot "Gaso" darbiniekus, durvis aizvēra, liedzot speciālistiem iekļūt dzīvoklī.
"Gaso" darbinieki sāka neatliekamo drošības pasākumu veikšanu, tika pārtraukta gāzes padeve kāpņu telpai un ēkai.
Tā kā "Gaso" darbiniekiem bija pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām ar ēkas gāzesvadu, tika izsaukts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Valsts policija.
Darbu veikšanas laikā, vienam no "Gaso" darbiniekiem atrodoties mājas kāpņu telpā, notika sprādziens 5. stāva dzīvoklī. Kā apstiprināja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane, sprādziena rezultātā notikuma vietā bojā gāja "Gaso" darbinieks.
Valsts policijā aģentūrai LETA pavēstīja, ka par notikušo uzsākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību.
Jau rakstīts, ka Torņakalnā gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva. VUGD informēja, ka pēcpusdienā, plkst. 15.20 tika saņemts izsaukums uz Bauskas ielu un pašlaik glābēji strādā notikuma vietā.
VUGD norāda, ka pēc sākotnējās informācijas noticis konstrukciju sabrukums daudzdzīvokļu ēkas augšējos stāvos. No ēkas evakuēti cilvēki.
Policija neatklāj, vai pēc gāzes sprādziena Bauskas ielā ir kādu aizturējusi
Valsts policija pašlaik nesniedz informāciju, vai pēc gāzes sprādziena, kura rezultātā ēkā Bauskas ielā, Rīgā, bojā gājis AS "Gaso" darbinieks, ir kādu aizturējusi.
Kā pastāstīja Valsts policijas pārstāve Jūlija Jurāne, par notikušo uzsākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību.
Vienlaikus sīkāku informāciju par to, vai kāda persona saistībā ar notikušo ir aizturēta, Jurāne nesniedza.
Kā piektdienas vakarā vēstīja raidījums "TV3 Ziņas", dzīvoklis bijis pašvaldības īpašums, iemītnieks tajā dzīvojis no 2015. gada. TV3 piektdienas vakarā ziņoja, ka šī neesot bijusi pirmā reize, kad "Gaso" "viesojies" šajā dzīvoklī. Izsaukums uz šo dzīvokli esot saņemts arī ceturtdien.
