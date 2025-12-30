Valsts policija līdz nākamā gada pirmā ceturkšņa beigām plāno sākt vidējā braukšanas ātruma kontroli 17 jaunos ceļu posmos, intervijā raidījumam "Rīta Panorāma" pastāstīja , Valsts policijas Reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis.
Kopumā 23 vietās paredzēts uzstādīt jaunas videonovērošanas sistēmas ar modernizētu infrastruktūru, kas uzraudzīs satiksmi. Vidējā ātruma kontroles paplašināšana esot viena no Valsts policijas galvenajām prioritātēm nākamajam gadam.
Jančevskis uzsver, ka tehnisko risinājumu attīstīšana ļauj efektīvāk izmantot policijas resursus — jo vairāk pārkāpumu iespējams fiksēt ar tehnisko līdzekļu palīdzību, jo vairāk policistu var novirzīt tādu pārkāpumu novēršanai, kur automatizēta kontrole nav iespējama.
Vienlaikus Valsts policija turpina darbu pie personāla komplektēšanas. Pašlaik reaģēšanas funkcijām trūkst ap 500 darbinieku, lielākoties Rīgas reģionā. Tomēr, kā norādīja Jančevskis, šis ir pirmais gads, kad policijā darbā pieņemto skaits pārsniedz to darbinieku skaitu, kuri dienestu atstāj.
Tāpat šogad Valsts policijas koledžā uzņemts līdz šim lielākais jauno studētgribētāju skaits, un paredzams, ka tuvākajos gados vakances pakāpeniski tiks aizpildītas ar jauniem policijas darbiniekiem.
