Tramps pēc sarunām ar Zelenski: risinājums par Donbasu tuvojas, taču process ir sarežģīts

ASV prezidents Donalds Tramps svētdien pēc sarunām ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņoja, ka Ukraina un Krievija tuvojas risinājumam par Donbasa teritoriju, taču tas joprojām ir sarežģīti.
"Tas nav atrisināts, bet tas tuvojas. Tas ir ļoti grūts jautājums, bet, manuprāt, tas tiks atrisināts," Tramps sacīja žurnālistiem, atbildot uz jautājumu par Donbasu, kopīgi uzstājoties savā "Mar-a-Lago" īpašumā ar Zelenski.
Ukrainas prezidents piebilda, ka "mūsu attieksme ir ļoti skaidra. Tādēļ prezidents Tramps teica, ka šis ir ļoti sarežģīts jautājums, un, protams, mūsu pozīcija atšķiras no Krievijas pozīcijas".
Tramps nosauca tikšanos ar Zelenski par "brīnišķīgu".
"Mēs pārrunājām daudzus jautājumus. Es domāju, ka mēs nonācām daudz tuvāk, iespējams, ļoti tuvu [vienošanās panākšanai]," viņš teica.
Tramps arī teica, ka viņš un Zelenskis pēc divpusējās sarunas sazinājušies ar Eiropas līderiem, kuru vidū bija Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, kā arī Somijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas un Polijas līderi.
"Viņi visi ir brīnišķīgi līderi, un mums ar viņiem bija lieliska saruna," viņš sacīja, piebilstot, ka viņi ir panākuši ievērojamu progresu, lai izbeigtu karu Ukrainā.
Ukrainas prezidents teica, ka vienošanās par Trampa izklāstīto miera plānu ir "par 90% panākta" un vienošanās par "ASV-Ukrainas drošības garantijām: 100% panākta".
Zelenskis sacīja, ka drošības garantijas ir "galvenais solis ceļā uz ilgstoša miera panākšanu".
Abas puses joprojām strādā, lai pabeigtu Ukrainas "labklājības plānu", kā arī vienotos par dažādu darbību secību, teica Zelenskis.
Viņš piebilda, ka Eiropas un Ukrainas komandas turpinās strādāt pie šī jautājuma un tiksies "tuvākajās nedēļās", lai "pabeigtu visus apspriestos jautājumus".