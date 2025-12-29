Kultūras centrā "Ulbrokas pērle" aizvadītajā nedēļas nogalē ar krāšņiem koncertiem ieskandināta Vecgada koncertu sērija, kuras saimniece ir dziedātāja Olga Rajecka. Klausītājiem piedāvāti divi muzikāli daudzveidīgi vakari ar plašu viesmākslinieku loku un svētkiem atbilstošu noskaņu.
27. decembra vakarā koncertā "Ielūdz Olga Rajecka un draugi" uz skatuves kāpa grupa "Tautumeitas", operdziedātājs Sergejs Jēgers, grupa "Pērles", dziedātāja Emilija, kā arī pati vakara rīkotāja Olga Rajecka. Programma bija emocionāli piesātināta un daudzšķautņaina, apvienojot dažādus mūzikas stilus un paaudzes.
Savukārt 28. decembrī skatītāju pilnajā zālē valdīja īpaši jestrs noskaņojums.
Kopā ar Olgu Rajecku muzicēja grupas "Čipsis un Dullais" un "Mazais princis",
kā arī dziedātāji Juris Kaukulis, Markus Riva un Latvijas estrādes leģenda Viktors Lapčenoks. Vakars izvērtās par dzīvespriecīgu un sirsnīgu svētku notikumu, ko publika uzņēma ar lielu atsaucību.
Vecgada koncertu cikls "Ulbrokas pērlē" turpinās arī nākamajās dienās. 29. decembrī klausītājus priecēs leģendārā grupa "Turaidas Roze" un pūtēju orķestris "Horizonts". Savukārt 30. decembra vakarā koncerts būs veltīts savulaik populārā TV šova "Koru kari" pirmsākumu atcerei.
Šajā vakarā uz skatuves satiksies Olga Rajecka un viņas vadītais Lielvārdes violetais koris,
kurā apvienojušies vairāki pazīstami dziedātāji, tostarp Antra Stafecka un Nikolajs Puzikovs. Tāpat koncertā piedalīsies Markus Riva ar Talsu balto kori, Kristīne Pāže un Aizkraukles sudrabpelēkais koris, Rīgas Dzintara koris grupas "Sudden Lights" solista Andreja Zitmaņa vadībā, kā arī jauniešu koris "Balsis", kura diriģents un mākslinieciskais vadītājs ir Ints Teterovskis.
Olga Rajecka ar draugiem arī šogad piedāvā klausītājiem sirsnīgu, daudzveidīgu un svinīgu muzikālo ceļojumu gada nogalē, pulcējot uz vienas skatuves gan estrādes leģendas, gan jaunās paaudzes māksliniekus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu