Latvijas Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde, sadarbojoties ar Ukrainas tiesībsargājošajām iestādēm, šogad veiksmīgi pārtraukusi starptautiska organizēta noziedzīga grupējuma darbību. Tīkls bijis saistīts ar kibernoziedzību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vairāk nekā 1,6 miljonu eiro apmērā, ziņo Valsts policija (VP).
Starptautiskās izmeklēšanas laikā atklāti vairāki simti īpaši apmācītu tā dēvēto "naudas mūļu" un ar tiem saistītu personu, no kurām 213 ir Latvijas pilsoņi.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka noziedzīgā shēma balstījās uz tā dēvēto "refund fraud" jeb krāpšanu ar atmaksām. Tās ietvaros interneta tirdzniecības platformās, izmantojot apzināti maldinošu informāciju vai apejot noteikto preču atgriešanas kārtību, tika nepamatoti pieprasītas un saņemtas naudas atmaksas par precēm vai pakalpojumiem. Šādu darbību rezultātā ievērojami zaudējumi nodarīti kādai ārvalstu maksājumu iestādei.
Lai apgrūtinātu noziedzīgi iegūto līdzekļu izcelsmes izsekošanu, shēmas dalībnieki veica strukturētas finanšu transakcijas kriptovalūtu platformās, tā integrējot nelikumīgos līdzekļus digitālo aktīvu apritē.
Likumsargi konstatējuši, ka grupējums darbojās kā organizēta noziedzīga struktūra —
tā mērķtiecīgi vervēja un apmācīja "naudas mūļus",
kā arī koordinēja finanšu plūsmu pārvietošanu dažādās jurisdikcijās.
2025. gadā koordinētas starptautiskas operācijas laikā Latvijā un Ukrainā tika aizturētas personas, kas iesaistītas šajā shēmā. Kopumā identificēti aptuveni 300 "naudas mūļi" un ar tiem saistītie vervētāji un finanšu plūsmu organizatori, no kuriem lielākā daļa ir Latvijas pilsoņi.
Noskaidrots, ka ievērojama daļa aizdomās turēto Latvijas pilsoņu ir jaunieši vecumā no 18 līdz 20 gadiem, kuri noziedzīgajai darbībai savervēti sociālajos tīklos.
Šā gada decembrī policija veica plašas kratīšanas, kuru laikā tika izņemti informācijas tehnoloģiju līdzekļi un saziņas ierīces. Tajās atrasti dati par finanšu shēmu plānošanu, kā arī konfidenciāla saziņa, kas notikusi šifrētās lietotnēs.
Saistībā ar notikušo Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē uzsākts kriminālprocess pēc vairākiem Krimināllikuma pantiem – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā vai organizētā grupā, par svešu finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekļu nelikumīgu izmantošanu, kā arī par datu iegūšanu un izplatīšanu, kas ļauj nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus. Vienlaikus Ukrainas Nacionālā policija sākusi izmeklēšanu par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu organizētā grupā.
Par katru aizdomās turēto tiks lemts individuāli, izvērtējot viņa lomu un iesaistes pakāpi noziedzīgajā shēmā.
Par smagākajiem no minētajiem noziegumiem likums paredz brīvības atņemšanu no trim līdz 12 gadiem, iespējamu mantas konfiskāciju, kā arī probācijas uzraudzību.
Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde uzsver, ka šajā shēmā iesaistītie "naudas mūļi" nav nejauši vai maldināti dalībnieki. Tie apzināti pildījuši nozīmīgu funkciju starptautiskās noziedzīgās struktūrās, nodrošinot nelikumīgu līdzekļu apriti un maskēšanu. Policija uzsver, ka kriminālatbildība tiek piemērota visiem iesaistītajiem — neatkarīgi no viņu lomas vai hierarhiskā līmeņa noziedzīgajā tīklā.
