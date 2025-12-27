Kreditēšanas jomā gaidāmas pārmaiņas, taču viedierīces uz nomaksu varēs iegādāties arī turpmāk, informēja mobilo sakaru operatora SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) izveidotās SIA "LMT Finance" vadītājs Artis Mēness.
Viņš norāda, ka būs gan nomaksa, gan iekārtu nomas pakalpojumi un arī jauni finanšu risinājumi, lai tehnoloģijas būtu pieejamas ikvienam.
Mēness atzīmē, ka 2023. gada novembrī tika pieņemta Eiropas Savienības (ES) direktīva par patērētāju kreditēšanas uzlabošanu. ES valstīm līdz 2025. gada novembrim direktīva jāratificē nacionālajā likumdošanā un tai jāstājas spēkā līdz 2026. gada novembrim. Direktīva izstrādāta, lai mudinātu rīkoties tās dažas ES valstis, kurās ieildzis ātro kredītu "mežonīgo rietumu" periods, kā arī lai regulētu strauji augošo "pērc tagad, maksā vēlāk" (BNPL) aizdevumu segmentu, jo arvien biežāk impulsīvi "bezmaksas" pirkumi, nespējot laikus veikt maksājumus, pārvēršas sabojātā kredītvēsturē un dārgās nokavējuma komisijas maksās.
Latvijā patērētāju kreditēšanu gandrīz 15 gadus regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums, ko aptuveni reizi trīs līdz četros gados pilnveido. Šo nozari uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC). Viņš pauda, ka kopumā kredītņēmēju aizsardzība Latvijā ir līdzsvarota ar uzņēmēju interesēm, un tās nodrošināšanai pakāpeniski attīstīta arī nepieciešamā infrastruktūra, tostarp kredītbiroji un automatizēta datu apmaiņa ar valsts iestādēm.
Viens no primārajiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma mērķiem ir ierobežot pārmērīgu kreditēšanu, tāpēc līdz šim uz dažiem atsevišķiem kreditēšanas pakalpojumiem attiecās atvieglotas prasības. Viens no tiem ir preču iegāde uz nomaksu, ja to nodrošina pārdevējs bez trešo pušu piesaistīšanas līguma slēgšanā un ja šajā darījumā netiek paredzētas komisijas maksas par kredīta izsniegšanu.
Mēness min, ka LMT gadījumā tas skaidrojams ar to, ka nav konstatētas būtiskas klientu sūdzības vai citas problēmas. Telekomunikāciju rēķins parasti ir pirmais, ko klients apmaksā, tāpēc kavējumu skaits ir neliels. Rēķina apmaksa visbiežāk tiek kavēta aizmāršības vai kādas nelaimes dēļ, tāpēc šādu kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai nebija nepieciešams veikt klienta maksātspējas vērtēšanu.
Tāpat viņš norāda, ka telefons uz nomaksu netiek izsniegts ikvienam klientam, jo katrs komersants ir izstrādājis modeli, lai spētu prognozēt, kuri klienti un kādā apmērā spēs aizņemties. Vienlaikus LMT līdz šim nav vērtējis maksātspēju tā, kā tas tiek prasīts no citiem aizdevējiem. Mēness atzīmē, ka šāda pieeja būtu pareiza, jo tādējādi LMT piedalītos atbildīgas aizdošanas un aizņemšanās veicināšanā, pasargājot klientus, kuri iegādājas jaunāko viedtālruni ar pārāk lielām saistībām vai dodas pēc liela patēriņa aizdevuma.
Atbildīga kreditēšana Latvijā nozīmē klienta maksātspējas izvērtēšanu pirms kredīta piešķiršanas. Praktiski tas ietver informācijas noskaidrošanu par klienta ienākumiem un esošajām finanšu saistībām, izmantojot gan paša klienta sniegtos datus, gan oficiālus avotus. Informācija par ienākumiem var tikt iegūta no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta, savukārt dati par kredītsaistībām - no kredītbirojiem, viņš atzīmēja.
Saņemot klienta piekrišanu, šo informāciju iespējams iegūt un apstrādāt automatizēti dažu sekunžu laikā. Iegūtie dati ļauj noteikt klienta saistību attiecību pret ienākumiem. Datu apstrāde notiek drošā un stingri reglamentētā vidē, un klientam ir tiesības uzzināt, kāda informācija par viņu tiek izmantota.
Mēness norāda, ka praktiski jaunais regulējums attieksies tikai uz privātpersonu kreditēšanu, juridiskajām personām izmaiņas nebūs. LMT saglabās iespēju privātpersonām iegādāties iekārtas uz nomaksu, taču process tiks pielāgots maksātspējas novērtēšanas prasībām.
LMT pienākums būs uzdot klientam dažus jautājumus, lai noskaidrotu ekonomisko un demogrāfisko situāciju un veiktu maksātspējas vērtēšanu. Mēness prognozē, ka tas procesu paildzinās par vienu līdz divām minūtēm, neapgrūtinot klientu. Dati ar klienta piekrišanu tiks iegūti no kredītbirojiem, un sistēma aprēķinās pieļaujamo ikmēneša maksājumu, kādu klients var atļauties, nepārkāpjot PTAC norādījumus. Ja izvēlētais ikmēneša maksājums būs pārāk liels, klientam tiks piedāvāts nomaksas līgums uz garāku termiņu, tādējādi samazinot ikmēneša maksājumu. Plānots piedāvāt līgumus līdz četriem vai pieciem gadiem.
Viņš atzīmēja, ka izmaiņas neietekmēs esošos nomaksas līgumus, tikai jaunus, kas tiks slēgti pēc prasību ieviešanas, paredzams, no 2026. gada novembra.
LETA jau ziņoja, ka "LMT Finance" reģistrēta 24. oktobrī, un tās pamatkapitāls ir divi miljoni eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir LMT. LMT koncerns pērn strādāja ar 308,608 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,5% mazāk nekā 2023. gadā, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 6,1% un bija 34,038 miljoni eiro. LMT kapitālā 49% pieder Zviedrijas "Telia Company" un tās meitaskompānijai "Sonera Holding", pa 23% akciju pieder SIA "Tet" un VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC), bet 5% - SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"".
