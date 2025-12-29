31. decembrī un 1. janvārī Rīgas sabiedriskais transports pasažieriem būs bez maksas, savukārt Jaungada naktī vairākos maršrutos paredzēti papildu reisi, lai iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būtu ērtāk nokļūt mājās pēc svētku pasākumiem, ziņo SIA "Rīgas satiksme".
Bez maksas šajās dienās varēs izmantot arī lielāko daļu "Rīgas satiksmes" apsaimniekoto autostāvvietu. Tāpat svētku laikā paredzētas izmaiņas klientu centru darba kārtībā.
Sabiedriskais transports
Vecgada dienā, 31. decembrī, un Jaungada dienā, 1. janvārī, braukšana Rīgas autobusos, trolejbusos un tramvajos būs bez maksas — e-taloni un koda biļetes nebūs jāreģistrē.
Naktī no 31. decembra uz 1. janvāri, ap plkst. 00.30 un 02.15, vairākos maršrutos tiks nodrošināti papildu reisi:
Autobusiem — 3., apvienotajā 12., 23., 24., 25., 26. (pa Akmens tiltu), 37., 51. un 53. maršrutā;
Tramvajiem — 1., 5., 7. un 11. maršrutā;
Trolejbusiem — 4., 9., 15., 17. un 18. maršrutā.
3. autobusa maršrutā viens no papildu reisiem virzienā uz Pļavniekiem sāksies no pieturas "Grēcinieku iela" plkst. 0.31, bet no Merķeļa ielas — plkst. 0.35.
Lai pasažieriem būtu iespējams ērti pārsēsties starp maršrutiem, transports, kas pilsētas centrā ieradīsies ap plkst. 2.00, no plkst. 2.05 līdz 2.15 (desmit minūtes) uzkavēsies noteiktajās pieturvietās. Plkst. 2.15 transportlīdzekļi dosies uz saviem galapunktiem.
Autostāvvietas
Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apsaimnieko "Rīgas satiksme", 31. decembrī un 1. janvārī būs pieejamas bez maksas. Izņēmums ir apakšzemes autostāvvieta K. Valdemāra ielā 5A, kur automašīnu novietošana notiks par spēkā esošajiem tarifiem.
Klientu centri un satiksme pēc svētkiem
Piektdiena, 2. janvāris, pēc svētkiem būs brīvdiena, jo darba diena pārcelta uz sestdienu, 17. janvāri. Attiecīgi šajā dienā sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika. Arī autostāvvietās būs jānorēķinās pēc sestdienas tarifiem, izņemot stāvvietu K. Valdemāra ielā 5A, kur tiks piemēroti piektdienas tarifi.
