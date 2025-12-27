Naktī uz sestdienu Ukrainā kritis Ukrainas pusē karojošā Krievu brīvprātīgo korpusa (RDK) komandieris Deniss Kapustins, teikts korpusa paziņojumā.
Kapustins kritis "Zaporižjas virzienā kaujas uzdevuma izpildīšanas gaitā", norādīja RDK.
Atbilstoši provizoriskajai informācijai Kapustins zaudējis dzīvību FPV drona triecienā.
Ukrainas pusē karo divi Krievijas pilsoņu militārie formējumi - RDK un leģions "Krievijas brīvība".
Kopā ar vecākiem Kapustins vairākus gadus dzīvojis Rietumeiropā, mācījies Nīderlandē un Vācijā.
2014. gadā atbraucis uz Kijivu Eiromaidana laikā, bet pēc Cieņas revolūcijas teicis, ka ir pārliecinājies - "brīvība vārda pilnā nozīmē ir sinonīms Ukrainai", par karavīra dzīvi raksta ziņu aģentūra "Interfax-Ukraina".
2017. gadā nolēmis "pārcelties tur, kur ir brīvāk".
Aizstāvēt Ukrainu ar ieroci rokās nolēmis 2022. gada 24. februārī.
Līdz marta beigām viņš bijis Kijivā - palīdzējis piegādāt humāno palīdzību un medikamentus, apsargājis brīvprātīgos, patrulējis stacijā.
2022. gadā Ukrainā viņš nodibināja un vadīja RDK. 2022. gada augustā šī vienība tika iekļauta Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) sastāvā.
2023. gada martā kopā ar vairākiem RDK karavīriem Kapustins veica reidu Krievijas Brjanskas apgabalā, bet maijā kopā ar leģionu "Krievijas brīvība" piedalījās iebrukumā Krievijas Belgorodas apgabalā.
2023. gada 4. jūnijā, komandējot brīvprātīgo vienību, viņš saņēma gūstā vairākus Krievijas karavīrus un piedāvāja tos nodot Belgorodas apgabala gubernatoram Vjačeslavam Gladkovam, taču gubernators atteicās tikties ar RDK karavīriem, tāpēc gūstekņi tika pievienoti Ukrainas gūstekņu apmaiņas fondam.
"Mēs noteikti atriebsimies, Denis. Tava lieta ir dzīva," sestdien paziņojumā pauž RDK.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
