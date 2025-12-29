Lai mazinātu ceļu satiksmes negadījumu riskus gadumijas svinību laikā, "Bolt Drive" koplietošanas automašīnu un skrejriteņu pakalpojumi nebūs pieejami no 31. decembra plkst. 23.30 līdz 1. janvāra plkst. 7.00, informē uzņēmums "Bolt".
Uzņēmumā uzsver, ka galvenā prioritāte ir klientu un citu satiksmes dalībnieku drošība. "Bolt Drive" vadītājs Latvijā Edvīns Kažoks norāda, ka
pakalpojuma ierobežošana Jaungada naktī ieviesta, lai samazinātu potenciālus riskus uz ceļiem,
vienlaikus aicinot iedzīvotājus būt saprotošiem un nepieciešamības gadījumā automašīnas rezervēt iepriekš.
Lietotāji, kuri "Bolt Drive" automašīnu būs rezervējuši līdz 31. decembra plkst. 23.30, varēs turpināt uzsākto braucienu, taču bez iepriekšējas rezervācijas pakalpojums minētajā laika posmā nebūs pieejams.
Drošības apsvērumu dēļ svētku laikā tiks ierobežota arī uzņēmuma skrejriteņu izmantošana. Tā pārstāvji aicina Jaungada naktī pārvietošanās vajadzībām izvēlēties alternatīvas — taksometrus vai sabiedrisko transportu, kas gadumijā kursēs biežāk.
