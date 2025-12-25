Pauls Miklaševičs ir dzimis, audzis un izglītojies Kanādā, bet nu jau septiņpadsmit gadus dzīvo Latvijā un savu pārcelšanos uztver kā iespēju pārvest pasaules pieredzi mājās. 

Pauls Miklaševičs ir finansists, kurš lieliski pārzina investīciju jomu un vienlaikus rūpējas arī par to, lai mūsu bērni reģionos, kur trūkst ārstu, nepaliktu bez veselības aprūpes. Viņš ir arī kultūras ministres Agneses Lāces dzīvesbiedrs. Par abu iepazīšanos vien teic, ka kopā saveduši draugi, un piebilst, ka dzīvo laimīgā ģimenē, kurā aug divas meitas.

Jūs esot ļoti muzikāls. Tie, kuri seko līdzi norisēm hokeja pasaulē, ir dzirdējuši, kā jūs ledus hallē 2013. gadā dziedājāt Latvijas valsts himnu. Šis video vēl tagad atrodams internetā. Kā tas notika, kad jūs aicināja to izpildīt kā solistam?

P. Miklaševičs: Kad dzīvoju Toronto, vadīju Latviešu nacionālo jauniešu apvienību Kanādā. Mēs uzzinājām, ka divi latviešu puiši – Krišs Grundmanis un Kaspars Daugaviņš – spēlēs hokeju jauniešu komandā Kanādā. Ne tikai Latvijā, bet arī tur ledus hallē es un vēl četri mani draugi dziedājām Latvijas himnu, kaut Latvijas hokejistu izlase jauniešu spēlēs nebija iesaistīta, bet mums ļāva to darīt. Noorganizējām draugu pulku, lai varētu atbalstīt Krišu un Kasparu. Tā es sadraudzējos ar viņiem, vēlāk arī ar viņu ģimenēm. Pēc vairākiem gadiem, kad pārcēlos uz Latviju, Kaspars par Latvijas himnas dziedāšanu Kanādā izstāstīja savam tētim Armandam, kurš strādāja Rīgas "Dinamo". Armandam bija ienācis prātā, ka es varētu dziedāt "Dievs, svētī Latviju!" pirms "Dinamo" hokeja spēles. Viss notika, kā Armands bija iedomājies.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē