10. oktobrī Valsts policija (VP) saņēma informāciju, ka Bauskas novada Brunavas pagastā privātīpašumā nošauti trīs suņi. Par notikušo tika uzsākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Izmeklēšanas gaitā likumsargi veica apjomīgu darbu — tika īstenotas dažādas procesuālās darbības, nopratinātas iesaistītās personas un nozīmētas ekspertīzes bojāgājušajiem dzīvniekiem, informē VP.
Saistībā ar notikušo četras personas atzītas par aizdomās turētām, un šī gada 30. decembrī krimināllieta nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Aktīvās izmeklēšanas laikā tika nozīmētas vairākas ekspertīzes, tostarp dzīvnieku nāves cēloņu noteikšanai, veikts darbs ar iesaistītajām personām, kā arī virkne operatīvo un citu izmeklēšanas darbību, lai pilnībā noskaidrotu visus lietas apstākļus.
Valsts policija ir saņēmusi ekspertīžu rezultātus, kas apstiprina visu trīs dzīvnieku nāves cēloņus, un
izmeklēšanā iegūts pietiekams pierādījumu kopums.
Tas ļāva 30. decembrī lietu nosūtīt prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret četrām aizdomās turētām personām, no kurām trīs bija Bauskas novada pašvaldības policijas amatpersonas notikuma brīdī, bet viena — fiziska persona.
Vienai personai tiek inkriminēts noziedzīgs nodarījums saskaņā ar Krimināllikuma 230. panta otro daļu —
cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, kas izraisījusi to bojāeju.
Par šādu nodarījumu paredzēts sods līdz pieciem gadiem brīvības atņemšanas, īslaicīga brīvības atņemšana vai probācijas uzraudzība, kā arī tiesību atņemšana turēt noteiktu vai visu sugu dzīvniekus uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pret divām personām uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 319. panta pirmās daļas par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu. Izmeklēšanā konstatēts, ka šīs personas tīši vai aiz nolaidības nav veikušas darbības, kuras tām bija jāizdara, tādējādi radot būtisku kaitējumu. Konkrētajā gadījumā tas izpaudies kā
dienesta pienākumu nepildīšana, nenovēršot noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
Par šādu rīcību paredzēta brīvības atņemšana līdz trim gadiem, kā arī citi alternatīvi sodi.
Savukārt vēl vienai personai tiek inkriminēts Krimināllikuma 317. panta pirmās daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums — valsts amatpersonas tīša rīcība, kas acīmredzami pārsniedz piešķirtās pilnvaras un radījusi būtisku kaitējumu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka persona devusi mutisku rīkojumu, kura rezultātā izdarīts noziedzīgais nodarījums. Arī par šo pārkāpumu likums paredz sodu līdz trim gadiem brīvības atņemšanas vai citus kriminālsodus.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks Indulis Blīgzna nekomentēja, vai viens no aizdomās turētajiem bija mednieks, taču apstiprināja, ka šī privātpersona bija iesaistīta notikumā.
Pilnus notikuma apstākļus Blīgzna gan nevarot izpaust, jo tas ir pirmstiesas izmeklēšanas noslēpums.
Viņš apstiprināja, ka aizdomās turētie likumsargi vairs nestrādā Bauskas novada pašvaldības policijā.
Jau ziņots, ka šī gada 10. oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā kādā īpašumā piektdien tika nošauti trīs suņi, kas pieder uzņēmējam un "Modra olas" saimniekam Modrim Konovalovam.
Aptauja
Vai savā novadā/pilsētā jums pēdējā gada laikā ir bijušas darīšanas ar pašvaldības policiju?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu