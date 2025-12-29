Finanšu ministrija (FM) ierosinājusi no 2027. gada 1. janvāra nebanku kreditētāju reģistrēšanas, licencēšanas un uzraudzības funkcijas nodot Latvijas Bankai. Šāds priekšlikums ietverts FM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par vienotas patērētāju kreditētāju uzraudzības institūcijas izveidi.
Pašlaik kreditēšanas tirgu uzrauga trīs iestādes — Latvijas Banka, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un Valsts ieņēmumu dienests (VID), kas rada sadrumstalotu uzraudzības sistēmu, atšķirīgu pieeju un administratīvo slogu. FM norāda, ka atsevišķos gadījumos vienam pakalpojumu sniedzējam uzraudzību veic vairākas institūcijas vienlaikus, kas praksē var nozīmēt paralēlas pārbaudes.
FM uzskata, ka
funkciju koncentrēšana Latvijas Bankā ļautu nodrošināt vienotu, caurskatāmu un efektīvāku uzraudzību,
kā arī labāk izmantot valsts finanšu un cilvēkresursus. Plānots, ka Latvijas Bankas pārziņā nonāktu tie patērētāju kreditētāji un hipotekāro kredītu starpnieki, kurus pašlaik licencē un uzrauga PTAC, kā arī patērētāju tiesību un interešu aizsardzība finanšu pakalpojumu jomā.
Vienlaikus FM neplāno mainīt uzraudzības kārtību tiem kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kurus šobrīd uzrauga VID. Patērētāju tiesību aizsardzības politikas veidošana arī turpmāk paliktu Ekonomikas ministrijas pārziņā.
Ministru kabineta protokollēmums paredz, ka FM sadarbībā ar Latvijas Banku un citām iesaistītajām institūcijām līdz 2026. gada 30. aprīlim sagatavos nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai jaunā kārtība varētu stāties spēkā no 2027. gada sākuma.
