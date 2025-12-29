Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sarunā ar 360TV Ziņām paudis viedokli, ka cilvēkiem nevajadzētu novērtēt par zemu iespēju dzīvot brīvā Latvijā, uzsverot, ka ikdienas steigā nereti cilvēki domā tikai par negatīvo.
"Mums šobrīd ikdienas steigā un stresā ir jāsaprot – lai cik dažreiz liktos, ka ir slikti, ko daudzi ir teikuši, padomājam, kā varētu būt bijis, ja vispār nebūtu 18. novembra pirms nu jau 107 gadiem. Kā būtu bijis, ja mēs būtu kaut kādā Padomju savienības LPSR statusā. Vai mēs vienkārši tā runātu 30 un vairāk gadus latviski? Mēs izrāvāmies pēdējā brīdī un es domāju mums ir divreiz paveicies," stāsta viņš.
"Bieži vien saka, ka mēs agrāk bijām vienoti un saliedēti un kur tas viss ir palicis? Bet tas ir normāli, jo tādu vienotību visos jautājumos nevar noturēt. Tas, kas mums šobrīd pietrūkst līdz galam, ir spēja sarunāties, vienam otru uzklausīt un tomēr mēģināt vienoties par to, ko mēs darām, nevis nemitīgi pateikt, ka neesam mierā ar šo un to un beigās nedarām neko. Atkal, kad ir lielie pārbaudījumi, mēs apvienojamies, saliedējamies un spējam lietas izdarīt," uzskata prezidents.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu