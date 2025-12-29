Pēc spēcīgajām vēja brāzmām Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) vēsturiskajā ēkā veikti neatliekamie drošības un tehniskie pasākumi, un būtiski ūdens iekļūšanas gadījumi telpās nav konstatēti, informē akadēmijas pārstāve Laura Ozola.
Akadēmijā skaidro, ka operatīvi īstenoti visi nepieciešamie darbi, lai novērstu mitruma nonākšanu ēkā, un nopietnas ūdens noplūdes nav fiksētas. Lielākos bojājumus vējš radījis ēkas fasādei —
nolauzti vairāki dekoratīvie elementi, tostarp tornīši, kā arī izsists viens logs.
Pašlaik notiek detalizēta postījumu apsekošana un tehniskais izvērtējums sadarbībā ar speciālistiem. Tiklīdz tiks noskaidrots pilns bojājumu apmērs, būs iespējams precīzāk noteikt arī remontdarbu izmaksas.
Vētra akadēmijas ikdienas darbu nav ietekmējusi — administrācija turpina darbu ierastajā režīmā, savukārt studiju process šobrīd sakrīt ar brīvlaiku. Apmeklētājiem joprojām ir pieejama izstāde "JaunMarka".
Drošības apsvērumu dēļ centrālā ieeja pagaidām paliek slēgta, un apmeklētāji aicināti izmantot ieeju no pagalma puses.
Jau ziņots, ka svētdienas rītā spēcīgais vējš Rīgā norāvis jumta segumu Latvijas Mākslas akadēmijas ēkai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu