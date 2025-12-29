Dziedātāja Emilija turpina iekarot skatītāju simpātijas, kļūstot par raidījuma "Pārdziedi mani!" piektās epizodes skatītāju balsojuma uzvarētāju un arī kopvērtējuma līderi.
27. decembra vakarā šova skatītājus priecēja astoņi sabiedrībā zināmi mūziķi, kuri izpildīja savas iemīļotākās kantri un šlāgermūzikas dziesmas. Emilijas priekšnesums izpelnījās vislielāko skatītāju atzinību, ļaujot viņai izvirzīties arī piektā raidījuma kopvērtējuma vadībā ar 27 punktiem.
Kantri un šlāgermūzikas tematiskajā raidījumā Emilija uzstājās ar grupas "Lady Antebellum" dziesmu "Need You Now".
Skatītāji viņas emocionālo sniegumu novērtēja ar augstāko punktu skaitu, un, pieskaitot ekspertu piešķirtos 12 punktus, dziedātāja kļuva par pārliecinošu favorīti arī kopbalsojumā.
Skatītāju balsojumā otro vietu ieņēma Jānis Apeinis, kurš aizkustināja ar Daniela Žerāra dziesmas "Butterfly" vienkāršo un sirsnīgo izpildījumu. Trešajā vietā ierindojās Antra Stafecka, kura pārsteidza ar Bejonses dziesmas "Texas Hold ’Em" interpretāciju. Ceturtā vieta skatītāju balsojumā tika Ralfam Eilandam par "Labvēlīgā tipa" dziesmu "Eiropa mūs nesapratīs", bet piektajā vietā ierindojās Artūrs Uškāns ar pārliecinošo abu solistu partiju izpildījumu dziesmā "Brāl’, ar dzīvi nekaulē". Sesto vietu par grupas "Dakota" dziesmu "Kurtizāņu ugunskurs" ieguva rolands če. Septītajā vietā palika Alise Haijima ar Dzintara Čīčas dziesmu "Tu esi vasarā", savukārt astotā vieta skatītāju vērtējumā tika Raimondai Vazdikai par "Dakotas" dziesmas "Dzeltenie aizkari" ziemīgo interpretāciju.
Dalībnieku sniegumu vērtēja pastāvīgie šova eksperti Marija Naumova un Andris Freidenfelds, kā arī kantri mūzikas lietpratējs — grupas "Galaktika" solists un LTV raidījuma "Sirdsdziesma" vadītājs Normunds Zušs.
Ekspertu balsojumā pirmajā trijniekā ierindojās Antra Stafecka, Emilija un Jānis Apeinis.
Ceturto vietu ieguva rolands če, piektajā vietā palika Ralfs Eilands, sestajā — Artūrs Uškāns, septītajā — Raimonda Vazdika, bet astotajā — Alise Haijima.
Skatītāju un ekspertu kopvērtējumā pārliecinošu līderpozīciju saglabā Emilija, savukārt otro vietu ieņem Antra Stafecka. Trešajā vietā atrodas Jānis Apeinis, bet ceturto vietu ieguvis Ralfs Eilands. Piektajā vietā kopbalsojumā ierindojies rolands če, sestajā — Artūrs Uškāns. Septīto un astoto vietu ar vienādu punktu skaitu dalīja Alise Haijima un Raimonda Vazdika, taču, ņemot vērā skatītāju balsojuma pārsvaru, Alise Haijima kopvērtējumā ierindota septītajā, bet Raimonda Vazdika — astotajā vietā.
