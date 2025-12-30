Krievijas spēki gatavojas ieņemt Zaporižjas pilsētu, paziņo Putins

Krievijas bruņotie spēki gatavojas ieņemt Zaporižjas pilsētu, kas ir tās anektētā Zaporižjas apgabala galvenā pilsēta, pirmdien paziņoja Krievijas diktators Vladimirs Putins.
Krievijas spēki jau atrodas 15 kilometrus uz dienvidiem no šīs pilsētas robežas, sacīja Krievijas armijas amatpersonas sanāksmē ar Putinu.
Putins sacīja, ka Zaporižjas pilsētu grasās kopīgi ieņemt karaspēka vienības "Dņepr" ("Dņipro") un "Vostok" ("Austrumi").
Krievija pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī ir ieņēmusi lielāko daļu no Doneckas un Luhanskas apgabaliem Ukrainas austrumos un no Hersonas un Zaporižjas apgabaliem Ukrainas dienvidos. Lai gan Krievija 2022. gada rudenī nelikumīgi anektēja šos četrus apgabalus, tā pilnībā nekontrolē nevienu no tiem.
Krievijas aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs raksturoja situāciju kaujaslaukā kā "ļoti dinamisku", sakot, ka Krievijas armija pašlaik sasniedz vairāk, nekā bija plānots.
Krievijas ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs pateica Putinam, ka Krievijas spēki tagad vērsīsies pret Slovjanskas pilsētu Doneckas apgabalā.
Viņš sacīja, ka operācijas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalu pilnīgai ieņemšanai notiek saskaņā ar plānu, piebilstot, ka Krievijas spēki virzās uz priekšu dziļi Ukrainas bruņoto spēku aizsardzības pozīcijās.
Šos apgalvojumus nav izdevies pārbaudīt pēc neatkarīgiem avotiem. Ukrainas armija nesen noliedza Putina apgalvojumus par Krievijas spēku panākumiem kā safabricētus.
Zelenskis: Lavrova paziņojums par it kā notikušu Ukrainas dronu uzbrukumu Putina rezidencei ir kārtējie meli
Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova paziņojums par it kā notikušu Ukrainas dronu uzbrukumu diktatora Vladimira Putina rezidencei neatbilst realitātei un var kalpot par attaisnojumu agresorvalsts uzbrukumiem Kijivai, pirmdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Kārtējie Krievijas Federācijas meli. Ir skaidrs, ka vakar mums bija tikšanās ar Trampu, un ir skaidrs, ka krieviem, ja mums nav skandāla ar Ameriku - un mums ir progress -, viņiem tā ir neveiksme. Jo viņi nevēlas izbeigt šo karu, spējam to izbeigt tikai ar spiedienu uz viņiem. Nu, un meklēja - esmu pārliecināts - šajā viņi meklēja ieganstus," žurnālistiem sacīja Zelenskis.