Krievijas spēki gatavojas ieņemt Zaporižjas pilsētu, paziņo Putins

2025. gada 30. decembris, 09:14
Vladimirs Putins intervijā Krievijas valsts televīzijai.
Foto: Ekrānuzņēmums/Youtube

Krievijas bruņotie spēki gatavojas ieņemt Zaporižjas pilsētu, kas ir tās anektētā Zaporižjas apgabala galvenā pilsēta, pirmdien paziņoja Krievijas diktators Vladimirs Putins.

Krievijas spēki jau atrodas 15 kilometrus uz dienvidiem no šīs pilsētas robežas, sacīja Krievijas armijas amatpersonas sanāksmē ar Putinu.

Putins sacīja, ka Zaporižjas pilsētu grasās kopīgi ieņemt karaspēka vienības "Dņepr" ("Dņipro") un "Vostok" ("Austrumi").

Krievija pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī ir ieņēmusi lielāko daļu no Doneckas un Luhanskas apgabaliem Ukrainas austrumos un no Hersonas un Zaporižjas apgabaliem Ukrainas dienvidos. Lai gan Krievija 2022. gada rudenī nelikumīgi anektēja šos četrus apgabalus, tā pilnībā nekontrolē nevienu no tiem.

Krievijas aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs raksturoja situāciju kaujaslaukā kā "ļoti dinamisku", sakot, ka Krievijas armija pašlaik sasniedz vairāk, nekā bija plānots.

Krievijas ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs pateica Putinam, ka Krievijas spēki tagad vērsīsies pret Slovjanskas pilsētu Doneckas apgabalā.

Viņš sacīja, ka operācijas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalu pilnīgai ieņemšanai notiek saskaņā ar plānu, piebilstot, ka Krievijas spēki virzās uz priekšu dziļi Ukrainas bruņoto spēku aizsardzības pozīcijās.

Šos apgalvojumus nav izdevies pārbaudīt pēc neatkarīgiem avotiem. Ukrainas armija nesen noliedza Putina apgalvojumus par Krievijas spēku panākumiem kā safabricētus.

Zelenskis: Lavrova paziņojums par it kā notikušu Ukrainas dronu uzbrukumu Putina rezidencei ir kārtējie meli

Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova paziņojums par it kā notikušu Ukrainas dronu uzbrukumu diktatora Vladimira Putina rezidencei neatbilst realitātei un var kalpot par attaisnojumu agresorvalsts uzbrukumiem Kijivai, pirmdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

"Kārtējie Krievijas Federācijas meli. Ir skaidrs, ka vakar mums bija tikšanās ar Trampu, un ir skaidrs, ka krieviem, ja mums nav skandāla ar Ameriku - un mums ir progress -, viņiem tā ir neveiksme. Jo viņi nevēlas izbeigt šo karu, spējam to izbeigt tikai ar spiedienu uz viņiem. Nu, un meklēja - esmu pārliecināts - šajā viņi meklēja ieganstus," žurnālistiem sacīja Zelenskis.

Ukrainas prezidents sacīja, ka "sagaidījis kādu retoriku" no Krievijas puses jau svētdien, kad viņš tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.

Viņš uzsvēra, ka tas varētu būt attaisnojums triecieniem Kijivai. "Redziet, viņi iet tālāk. Tagad ar savu paziņojumu viņi tikai gatavo augsni triecieniem, iespējams, galvaspilsētai un, iespējams, valsts ēkām. Mēs jau to piedzīvojām septembrī, kad bija raķešu uzbrukums Ukrainas Ministru kabinetam, jūs to atceraties. Tāpēc mums tagad ir jābūt uzmanīgiem, visiem noteikti. Iespējams, ka būs uzbrukums galvaspilsētai, jo īpaši tāpēc, ka šis cilvēks, ja to var saukt par cilvēku, teica, ka viņi izvēlēsies atbilstošus mērķus. Tas nozīmē, ka viņi draud," viņš teica.

"Principā prezidentam Trampam, viņa komandai, eiropiešiem, manuprāt, ir jāiesaistās un atbilstoši jāstrādā ar cilvēkiem, par kuriem vakar tika teikts, ka viņi ļoti vēlas izbeigt karu," piebilda Zelenskis.

Lavrovs pirmdien apgalvoja, ka noticis Ukrainas dronu trieciens Putina rezidencei Novgorodas apgabalā.

Trieciena laikā esot iznīcināts 91 Ukrainas Bruņoto spēku drons, pauda ministrs.

Krievijas Aizsardzības ministrija neko nav ziņojusi par dronu triecienu Putina rezidencei.

Nav arī informācijas par cietušajiem vai postījumiem.

Kā norādīja Lavrovs, reaģējot uz notikušo, Maskava pārskatīs savu nostāju sarunās, neizstājoties no sarunu procesa, un arī uzbruks.

Atbildes trieciena mērķi un laiks jau ir noteikti, pauda Lavrovs.

Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 206 910

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 1 206 910 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1220 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 477 tankus, 23 841 bruņutransportieri, 35 589 lielgabalus un mīnmetējus, 1582 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1264 zenītartilērijas iekārtas, 434 lidmašīnas, 347 helikopterus, 96 932 bezpilota lidaparātus, 4136 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 72 010 automobiļus un autocisternas, kā arī 4031 specializētās tehnikas vienību.

Sirskis: Miera plānā atrunātais Ukrainas karavīru skaits ir pietiekams valsts aizsardzībai

Miera plāna pašreizējā redakcijā atrunātais Ukrainas armijas karavīru skaits - 800 000 vīru - ir pietiekams valsts aizsardzībai, Ukrainas 24. kanālam sacīja Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.

"Šis skaitlis patiešām garantē, ka mēs spēsim atvairīt bruņotu agresiju, ja tā atsāksies," sacīja virspavēlnieks.

"Tāpat šis skaitlis mums garantē plānveida mobilizācijas procesu, ir saglabāti visi mūsu mobilizācijas rādītāji un spējas," pauda Sirskis.

Viņš atgādināja, ka plāna pirmajās versijās bija paredzēts samazināt Ukrainas karavīru skaitu līdz 600 000, un tas Kijivai nebija pieņemami.

"Bet skaitlis 800 000 mūs patiešām apmierina," sacīja Sirskis.

KONTEKSTS

2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā. 

Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Foto: AFP/Scanpix / Latvijas Mediji

