Nupat izskanējusi sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz..." septītā sezona. Pēc sešu mēnešu pārtraukuma dalībnieces atkal sanāca kopā, lai dalītos ar saviem panākumiem privātajā dzīvē un analizētu raidījumā gūto pieredzi. Lai gan filmēšanas process norisinājās vasarā, tikai tagad, vērojot sērijas televīzijā, sievietēm bija iespēja ieraudzīt sevi citām acīm. Daudzām šī sastapšanās ar savu vizuālo tēlu izrādījās emocionāli smaga.
Sezonas laureāte Elīne atzīst, ka iepriekš viņai trūcis paškritikas un izpratnes par apkārtējo aizrādījumiem. Viņa norāda: "Sevi no malas nekad nebiju redzējusi, nesapratu, par ko cilvēki vienmēr man teica. Bija savulaik piebildes: "Paskaties uz sevi no malas." Nu, es tad es tagad beidzot varēju ieraudzīt, kā tas ir. Nebija pašai forši skatīties uz sevi. Ļoti nepatīkami."
Līdz ar dalību šovā nākusi arī publiska atpazīstamība, kas katrai dalībniecei izpaudusies atšķirīgi. Piemēram, Ilze, kura iekļuva finālā, izbauda pastiprināto interesi savā pilsētā: "Man ļoti labi atpazīst. Nav iespējams uz veikalu vairs aiziet Cēsīs, man pat policija piedāvā selfijus. Man liekas, ka lielākie fani ir Cēsu policisti. Priekš manis tā ir neierasta situācija." Interesanti, ka Ilzi uzrunājušas pat kriminālpolicijas darbinieces. Sākotnēji noticis pārpratums, domājot, ka tās ir vienkāršas fanes, taču vēlāk atmiņā uzpeldējuši fakti par senākām pratināšanām, par ko visas iesaistītās puses kopīgi pajokojušas. Savukārt Elīne biežāk izjūt skatītāju uzmanību tiešā komunikācijā uz ielas.
Raidījuma vadītājs Jānis Bukums uzsver, ka projekta būtība ir daudz dziļāka par parastu izklaidi. Viņš skaidro: "Ja sākumā kādam šķita, ka tas bija reitingu projekts, tad realitātē tas tā nav. Protams, ir arī televīzijas sastāvdaļa, bet, ja tā nebūtu, to kā sociālo projektu ar tik lielu rezonansi nebūtu iespējams realizēt."
Pēc Bukuma domām, tieši filmēšanas process kalpo kā transformācijas katalizators. Izaicinājums atrasties objektīvu priekšā sniedz dalībniecēm unikālu izdevību pašrefleksijai. Tieši šis moments — ieraudzīt savu rīcību un izskatu ekrānā — daudzām sievietēm ir bijis izšķirošs pagrieziena punkts, lai patiesi vēlētos mainīt savu ikdienu.
