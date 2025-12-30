Ja režisors paziņo, ka atsakās no iecerētās lugas, kas tur var iznākt? Tāds jautājums var rasties pēc Alvja Hermaņa pēdējā laika paziņojumiem. 

Viņa uznāciens uz Latvijas politiskās skatuves oktobra vidū, kā centrālo, faktiski vienīgo ideju virzot vēlēšanu sistēmas izmaiņas, bija diezgan savdabīgs, bet nevarētu arī teikt, ka neveiksmīgs. Katrā ziņā pirmajam cēlienam, kur svarīgākais ir uzmanības piesaistīšana, tas nostrādāja tīri labi. Nebija arī tā, ka pati ideja par jaunu vēlēšanu kārtību, kas aizņemta no Īrijas, tika uzreiz kategoriski noraidīta no sabiedrības vai pat ekspertu puses, lai gan tika arī norādīts uz tās trūkumiem, jo tādi ir jebkurai vēlēšanu sistēmai. Vairāk tika apšaubīts iecerētais mehānisms – iegūt Saeimā tādu vairākumu, kas netraucēti ļautu pieņemt visus iecerētos likuma grozījumus, tātad vismaz 51 Saeimas deputātu. Nereāla ilūzija Latvijas apstākļiem. No otras puses – nekas jau netraucē sapņot, vismaz līdz vēlēšanām. Tomēr tagad jau pats Hermanis soctīklos raksturojis savu politisko pieteikumu kā "manu stulbo gadījumu", bet pats sevi – kā "vēl vienu latvieti, kurš pievienojies bezcerīgo pulkam".

Režisora pēdējā laika ieraksti vispirms lika domāt, ka viņš ir vīlies sabiedrībā, kas nav bijusi pietiekami atsaucīga viņa vīzijām. Tas gan būtu dīvaini, jo sabiedrība tā īsti līdz savas nostājas paušanai nemaz netika, turklāt Hermanis par to nemaz nevarēja pārliecināties, ja vien viņš nav saslimis ar to pašu slimību kā daļa viņa paša kritizēto varas pārstāvju, kuriem vienīgais rādītājs ir tas, kas notiek soctīklos. Tomēr tālākās Hermaņa piebildes jau liek domāt, ka šī ir tikai tāda nīgra atziņa, secinot, ka politikā ar ideju un labu gribu vien nepietiek, bet tālāk jau sākas tas ne pārāk glītais process, ko vācu kanclers Oto fon Bismarks pielīdzinājis desu taisīšanas ceham.

