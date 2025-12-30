Pamatojoties uz sertificēta būvinženiera tehniskās apsekošanas atzinumu un ieviešot noteiktus pagaidu drošības risinājumus, Bauskas slimnīca pakāpeniski atjauno Terapijas un aprūpes nodaļas darbu, informēja ārstniecības iestādē.
Pirmdien slimnīcā veikta stacionāra ēkas labā spārna otrā stāva tehniskā apsekošana, bet otrdien saņemts sertificēta būvinženiera atzinums. Tajā secināts, ka konstatētie bojājumi ir lokāli un ierobežotā zonā, un, ievērojot pagaidu drošības pasākumus, ēku ir iespējams turpināt ekspluatēt līdz pastāvīga tehniskā risinājuma izstrādei un ieviešanai.
Balstoties uz atzinumu, otrdien bojātajā zonā veikti neatliekami papildu drošības pasākumi — inženiera norādītajās vietās uzstādītas papildu stutes. Vienlaikus no 1. decembra slimnīcā tiek atcelta iepriekš izsludinātā ārkārtas situācija.
Ar 31. decembri Terapijas un aprūpes nodaļā tiek atsākta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pacientu stacionēšana terapeitiskajā profilā, savukārt no 2026. gada 2. janvāra paredzēts atjaunot hronisko aprūpes pacientu plānveida uzņemšanu.
Drošības apsvērumu dēļ nodaļā gultu skaits samazināts no 38 uz 30, kā arī viena inženiera norādītā telpa noteikta kā neekspluatējama.
Apsekošanas mērķis bija profesionāli izvērtēt bojājumu apmēru un to ietekmi uz ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti. Sertificētais būvinženieris secinājis, ka konkrētajā otrā stāva pārseguma daļā tehniskais stāvoklis vērtējams kā pirmsavārijas, taču bojājumi ir lokāli un neietekmē pārējās ēkas konstrukcijas.
Papildus izvērtēts arī pirmā stāva pārsegums attiecīgajā zonā, kur bojājumi vai deformācijas, kas radītu tūlītēju apdraudējumu, nav konstatēti.
2026. gada janvārī plānots apzināt izmaksas turpmāko atzinumā norādīto darbu veikšanai. Saskaņā ar būvinženiera sniegto atzinumu pastāvīgā tehniskā risinājuma izstrāde un īstenošana paredzēta līdz 2026. gada 31. jūlijam kā īstermiņa veicamie darbi. Vienlaikus slimnīca norāda uz nepieciešamību rast finansiālus risinājumus ēkas turpmākai atjaunošanai un renovācijai, lai ilgtermiņā nodrošinātu stacionāra darbību un pakalpojumu pieejamību.
Bauskas slimnīcā uzsver, ka saņemtais atzinums apliecina līdzšinējo lēmumu pamatotību rīkoties preventīvi, savlaicīgi ierobežojot piekļuvi bojātajai zonai un īstenojot drošības pasākumus pacientu un darbinieku aizsardzībai.
