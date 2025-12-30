36 gadus vecais Džošua pirmdien neilgi pēc pulksten 11.00 brauca ar "Lexus" apvidus automašīnu, kas uz Lagosas–Ibādanas šosejas Makunas apvidū Nigērijā ietriecās stāvošā kravas automašīnā. Divi boksera Entonija Džošua tuvi draugi, kuri gāja bojā autoavārijā, bija Sina Gami un Latifs Ajodele, raksta "Metro".
Notikuma vietā bojā gāja Gami, kurš bija Džošua spēka un fiziskās sagatavotības treneris, un Ajodele — viņa personīgais treneris. Abi bija ilggadēji Džošua draugi.
Dažas stundas pirms avārijas bokseris savā "Instagram" profilā bija ievietojis video, kurā kopā ar Ajodeli, iesauktu par "Latz", spēlē galda tenisu.
Džošua, kurš sēdēja aiz vadītāja sēdekļa, pēc avārijas redzēts ar sāpju grimasēm sejā,
kad viņam palīdzēja izkļūt no sadragātā "Lexus" un pārsēsties citā automašīnā, ar kuru viņš tika nogādāts slimnīcā.
Saskaņā ar Nigērijas Federālā ceļu satiksmes drošības korpusa sniegto informāciju "Lexus", iespējams, pārvietojās ar ātrumu, kas pārsniedza atļauto, un apdzīšanas manevra laikā zaudēja kontroli, ietriecoties kravas automašīnā.
Džošua promotieris Edijs Hērns pirmdienas vakarā izplatīja paziņojumu, kurā norādīts, ka bokseris joprojām atrodas slimnīcā stabilā stāvoklī.
"Entonijs Džošua šodien Lagosā, Nigērijā, iekļuva ceļu satiksmes negadījumā,”
teikts paziņojumā.
"Ar dziļām skumjām apstiprināts, ka divi tuvi draugi un komandas locekļi — Sina Ghami un Latifs Ajodele — traģiski gājuši bojā. "Matchroom Boxing" un "258 BXG" apstiprina, ka Entonijs avārijā guva traumas un tika nogādāts slimnīcā pārbaudēm un ārstēšanai. Viņa stāvoklis ir stabils, un viņš paliks slimnīcā novērošanai."
Paziņojumā arī norādīts, ka Džošua sēdēja aiz vadītāja, viņam blakus atradās vēl viena persona, bet priekšējā sēdeklī arī bijis pasažieris, tādējādi automašīnā kopumā bija četri cilvēki. Aiz viņu transportlīdzekļa pirms avārijas brauca apsardzes auto.
Džošua ģimenei ir saknes Nigērijā — Sagamu pilsētā Ogūnas štatā. Bokseris savu saikni ar Āfriku uzsvēris arī ar kontinenta tetovējumu uz labā pleca.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu